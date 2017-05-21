Трейси Эмин, Эрик Булатов, Галым Маданов и Зауреш Терекбай на выставке Doublethink

25 мая в стамбульском музее Пера стартует выставка Doublethink – Double Vision. В ней примут участие казахстанские художники Галым Маданов и Зауреш Терекбай, также там выставит свои работы самая дорогая современная художница Трейси Эмин из группы Young British Artists, посетители увидят произведения Эрика Булатова, Юрия Альберта и Никиты Алексеева. Всего будут представлены 34 художника со всего мира.

Галым Маданов, "Уголок отдыха" (1989)

Выставка откроется работами московских концептуалистов, не признанных государством в 70-е–80-е годы прошлого века. Название выставки является отсылкой к роману Джорджа Оруэлла "1984". "Вы наверняка считаете, что "двоемыслие" – это негативный концепт. Мы же думаем, что в России двоемыслие стало новым началом", – рассуждает о теме выставки художник Павел Пепперштейн. В экспозиции также примут участие современные турецкие художники, документирующие развитие плюралистической мысли в Турции. Куратором выставки стал Алистэр Хикс, который несколько лет назад работал над персональной выставкой московского художника-концептуалиста Никиты Алексеева.

Doublethink – Doublevision продлится до 6 августа 2017 года.