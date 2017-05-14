Стартовала 57-я Венецианская биеннале современного искусства

13 мая официально стартовала 57-я Венецианская биеннале. В этом году главными объектами изучения участников становятся художник, его зритель и их взаимоотношения. Политика, бывшая заглавной темой предыдущей биеннале, осталась в стороне. "В мире, полном конфликтов и потрясений, где гуманизм поставлен под угрозу, искусство – самая драгоценная часть человека", – объяснила выбор темы Viva arte viva куратор 57-й Венецианской биеннале Кристин Масель.

В этом году центральный павильон и основные национальные павильоны участников располагаются в двух местах – Джардини и Арсенале. В одном только центральном павильоне представлено 120 художников из 51 страны. Более ста из них принимают участие в биеннале в первый раз. В этом году в основном павильоне впервые появились художники из Центральной Азии – ими стали Виктор и Елена Воробьевы с работой "Художник спит". Также вне основной программы Евразийский культурный альянс провел выставку "Павильон ограниченной ответственности", участниками которого стали молодые казахстанские художники Анвар Мусрепов и Зоя Фалькова.

Виктор и Елена Воробьевы

За день до официального старта биеннале в Венеции открылась выставка "Человек как птица. Образы путешествий" ГМИИ им. А. С. Пушкина. Музей сейчас формирует свою коллекцию современного искусства и решил представить ее в Венеции. Выставку открыл перформанс Оли Кройтор.

Juan Downey, Rasheed Araeen

Помимо экспозиций в рамках биеннале будут проходить "открытые столы", во время которых участники и организаторы выставки обсудят искусство и творчество некоторых художников с посетителями. Это одна из главных задач 57-й Венецианской биеннале – позволить зрителю и художнику вступить в полноценный диалог.

Ирина Корина