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Sotheby's выставит на торги коллекцию современного искусства Марио Тестино
Выручка от продаж будет пожертвована на развитие перуанского современного искусства
Этой осенью Sotheby's выставит на продажу более 400 предметов современного искусства, входящих в личную коллекцию Марио Тестино. Торги назначены на 13–14 сентября и пройдут в Лондоне. Вся выручка от продаж поступит в фонд музея Mate в Лиме, некоммерческой организации, промоутирующей перуанское современное искусство. На торгах планируется выручить не менее 10 миллионов долларов.
Свою коллекцию фотограф Vogue собирал в течение почти тридцати лет. Туда входят работы более 45 художников со всего мира –Руби Стерлинга, Синди Шерман, Ричарда Принса, Рудольфа Штингеля, Вольфганга Тильманса и многих других. "Люди говорят, что надо покупать только то, что тебе нравится. Я не совсем согласен с этим. Нужно приобретать то, что тебя привлекает, но одновременно смущает и озадачивает", – рассказал о своей коллекции Тестино.
Elizabeth Peyton, Pink (2002)
Wolfgang Tillma, ECLIPSE 2-3 (1998)
Jacqueline Humphrie, Pile (2008)
Richard Prince, Girlfriend (1993)
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