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Культура / Искусство

Sotheby's выставит на торги коллекцию современного искусства Марио Тестино

Выручка от продаж будет пожертвована на развитие перуанского современного искусства

Sotheby's выставит на торги коллекцию современного искусства Марио Тестино

Этой осенью Sotheby's выставит на продажу более 400 предметов современного искусства, входящих в личную коллекцию Марио Тестино. Торги назначены на 13–14 сентября и пройдут в Лондоне. Вся выручка от продаж поступит в фонд музея Mate в Лиме, некоммерческой организации, промоутирующей перуанское современное искусство. На торгах планируется выручить не менее 10 миллионов долларов. 

Свою коллекцию фотограф Vogue собирал в течение почти тридцати лет. Туда входят работы более 45 художников со всего мира –Руби Стерлинга, Синди Шерман, Ричарда Принса, Рудольфа Штингеля, Вольфганга Тильманса и многих других. "Люди говорят, что надо покупать только то, что тебе нравится. Я не совсем согласен с этим. Нужно приобретать то, что тебя привлекает, но одновременно смущает и озадачивает", – рассказал о своей коллекции Тестино.

Sotheby's выставит на торги коллекцию современного искусства Марио Тестино (фото 1)

Elizabeth Peyton, Pink (2002)

Sotheby's выставит на торги коллекцию современного искусства Марио Тестино (фото 2)

Wolfgang Tillma, ECLIPSE 2-3 (1998)

Sotheby's выставит на торги коллекцию современного искусства Марио Тестино (фото 3)

Jacqueline Humphrie, Pile (2008)

Sotheby's выставит на торги коллекцию современного искусства Марио Тестино (фото 4)

Richard Prince, Girlfriend (1993)

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