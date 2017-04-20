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Культура / Искусство

"Сопротивление живописи": Первая коллективная выставка Aspan Gallery в Алматы

Елена Воробьева, Бахыт Бубиканова и Валерий Руппель исследуют повседневность и отвечают на вопрос: "Что на самом деле происходит, когда ничего не происходит?"

Меруерт Калиева, Галина Рыжкина
Елена и Виктор Воробьевы
Бахыт Бубиканова с мамой
Олеся Клебанова, Меиргуль Какимжанова, Жамиля Абилова
Катерина Милославская
Асель Есжанова, Наргиз Шукенова, Ольга Веселова
Куаныш Базаргалиев
Владислав Слудский
Сауле и Суинбике Сулейменовы
Жанар Серикпаева
Индира Ихсан, Асет Абдиров
Асель Джабасова
Камиля Куанышева
Зухра и Майя Акишевы
Меруерт Калиева, Наталья Кусаинова, Елена Есполова
Асель Есжанова, Асель Татишева, Наргиз Шукенова
Катерина Никонорова
Еркин Татишев, Майя Акишева
Айсулу Азимбаева
Шоди Ализода
Камиля Куанышева, Диана Баймухамедова, Галия Байсеитова
Жар Зардыхан
  • 01
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  • 25
  • 02
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  • 25
Меруерт Калиева, Галина Рыжкина
  • 03
  • /
  • 25
Елена и Виктор Воробьевы
  • 04
  • /
  • 25
  • 05
  • /
  • 25
Бахыт Бубиканова с мамой
  • 06
  • /
  • 25
Олеся Клебанова, Меиргуль Какимжанова, Жамиля Абилова
  • 07
  • /
  • 25
Катерина Милославская
  • 08
  • /
  • 25
Асель Есжанова, Наргиз Шукенова, Ольга Веселова
  • 09
  • /
  • 25
Куаныш Базаргалиев
  • 10
  • /
  • 25
Владислав Слудский
  • 11
  • /
  • 25
Сауле и Суинбике Сулейменовы
  • 12
  • /
  • 25
Жанар Серикпаева
  • 13
  • /
  • 25
Индира Ихсан, Асет Абдиров
  • 14
  • /
  • 25
  • 15
  • /
  • 25
Асель Джабасова
  • 16
  • /
  • 25
Камиля Куанышева
  • 17
  • /
  • 25
Зухра и Майя Акишевы
  • 18
  • /
  • 25
Меруерт Калиева, Наталья Кусаинова, Елена Есполова
  • 19
  • /
  • 25
Асель Есжанова, Асель Татишева, Наргиз Шукенова
  • 20
  • /
  • 25
Катерина Никонорова
  • 21
  • /
  • 25
Еркин Татишев, Майя Акишева
  • 22
  • /
  • 25
Айсулу Азимбаева
  • 23
  • /
  • 25
Шоди Ализода
  • 24
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  • 25
Камиля Куанышева, Диана Баймухамедова, Галия Байсеитова
  • 25
  • /
  • 25
Жар Зардыхан

Aspan Gallery давно не проводила выставок, а коллективных так вообще никогда. "Сопротивление живописи" для молодой алматинской галереи – первая в своем роде. Участники – тройка совершенно разных художников, объединенных концепцией исследования повседневности. Елена Воробьева, Бахыт Бубиканова и Валерий Руппель по-разному говорят о ней. Название выставка получила от одной из картин Елены Воробьевой – "Стремление к концептуализации встречает яростное сопротивление живописи".

"Сопротивление живописи": Первая коллективная выставка Aspan Gallery в Алматы (фото 1)

Все три художника принадлежат к разным эпохам, к разным школам живописи, но их всех объединяет почти поэтическое пристрастие к быту человека. У выставки нет куратора – концепцию и экспозицию выстраивали сами художники вместе с Меруерт Калиевой. И выстроили в пестрое, но органичное полотно. Главной идеей стал переход концептуального искусства в живописное, говорит Елена Воробьева. У Руппеля на картинах в основном изображены предметы обихода – чемоданы, обувь, одежда, которые заставляют зрителя заглянуть в рутину. Для Воробьевых тема простого человека и его быта всегда была центральной. Вместе они долгие годы исследуют быт постсоветского человека, его тяжелые и драматичные метаморфозы.

"Сопротивление живописи": Первая коллективная выставка Aspan Gallery в Алматы (фото 2)

Живопись Бахыт Бубикановой на первый взгляд абстрактна, но этой абстракцией становятся архитектурные элементы или детали одежды, как например, оборки платьев. Ее живопись выходит за рамки картин, становясь частью всего пространства – стен и пола.

Выставка "Сопротивление живописи" продлится до 4 июня в комплексе VILLA Boutiques & Restaurants.

"Сопротивление живописи": Первая коллективная выставка Aspan Gallery в Алматы (фото 3)

"Сопротивление живописи": Первая коллективная выставка Aspan Gallery в Алматы (фото 4)

"Сопротивление живописи": Первая коллективная выставка Aspan Gallery в Алматы (фото 5)

"Сопротивление живописи": Первая коллективная выставка Aspan Gallery в Алматы (фото 6)

"Сопротивление живописи": Первая коллективная выставка Aspan Gallery в Алматы (фото 7)

 

 

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