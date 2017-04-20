"Сопротивление живописи": Первая коллективная выставка Aspan Gallery в Алматы

Aspan Gallery давно не проводила выставок, а коллективных так вообще никогда. "Сопротивление живописи" для молодой алматинской галереи – первая в своем роде. Участники – тройка совершенно разных художников, объединенных концепцией исследования повседневности. Елена Воробьева, Бахыт Бубиканова и Валерий Руппель по-разному говорят о ней. Название выставка получила от одной из картин Елены Воробьевой – "Стремление к концептуализации встречает яростное сопротивление живописи".

Все три художника принадлежат к разным эпохам, к разным школам живописи, но их всех объединяет почти поэтическое пристрастие к быту человека. У выставки нет куратора – концепцию и экспозицию выстраивали сами художники вместе с Меруерт Калиевой. И выстроили в пестрое, но органичное полотно. Главной идеей стал переход концептуального искусства в живописное, говорит Елена Воробьева. У Руппеля на картинах в основном изображены предметы обихода – чемоданы, обувь, одежда, которые заставляют зрителя заглянуть в рутину. Для Воробьевых тема простого человека и его быта всегда была центральной. Вместе они долгие годы исследуют быт постсоветского человека, его тяжелые и драматичные метаморфозы.

Живопись Бахыт Бубикановой на первый взгляд абстрактна, но этой абстракцией становятся архитектурные элементы или детали одежды, как например, оборки платьев. Ее живопись выходит за рамки картин, становясь частью всего пространства – стен и пола.

Выставка "Сопротивление живописи" продлится до 4 июня в комплексе VILLA Boutiques & Restaurants.