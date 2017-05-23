Бетонная скульптура Милен Гермон появится в Астане

Француженка Милен Гермон не зря получила звание "Мисс Бетон". Большая часть ее работ созданы именно из этого грубого строительного материала, который ассоциируется с серостью и скукой, но никак не с искусством. Милен решила это изменить. Она не только художник, но и инженер. Каждый новый проект - это баланс между искусством и инновациями. Скульптуры взаимодействуют со зрителем через свет, звук, вибрацию и тактильные ощущения.

На международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане, во французском павильоне, Мильен Гермон представит свою работу - "Мини Аква". Проект посвящен воде. Скапливаясь в стенах она деформирует и тем самым оживляет их. Большой бетонный блок высотой в 2,5 метра, имеет толщину всего 2,5 сантиметра. Арт-объект кажется хрупким, но сделан он из высокопрочного бетона, который обладает полисенсорными свойствами и реагирует на магнитное поле человека. Коснувшись поверхности, можно "оживить" скульптуру. В соответствии с тем же полем "Мини Аква" может издавать различные звуки: от горного ручья до звука дождя.

Похожая скульптура "Аква" стоит в головном офисе компании GA. Принцип работы остался таким же, однако масштабы – другие. Ее высота составляет более 6 метров, толщина - 30 сантиметров.

Работы Мильен Гермон выставлялись на Art Basel Майами, Nuit Blanche Париж, в музее минералогии и национальном архиве Франции. Многие работы содержатся в личных коллекциях и интегрированы в здания и ландшафт. Например "INSTANTS" расположен на пляже Юта, в честь семидесятилетия высадки американской армии в Нормандии. Causse - частный заказ ученого и коллекционера находится на клабище Монпарнас. А PHARES можно было любоваться на Площади Согласия в Париже.