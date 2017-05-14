"Сидящая балерина" Джеффа Кунса появилась у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке

"Сидящая балерина" - новая скульптура самого дорогого в мире художника Джеффа Кунса, которая появилась на площади у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. Это уже третье произведение американского художника, выставляемое на знаковом пространстве. Надувная "сидящая балерина" - реплика фигурки из серии "Старина". В нее вошли балерины из стали и дерева, поправляющие пуанты, сидя на табурете.

Однако, в отличие от других нашумевших работ Кунса - "Собаки" и "Кролика" - "Сидящая балерина" выполнена не из стали. Это надувная фигура, которая похожа на металлическую. Проект паблик-арта спонсировали фонд Art Production Fund и косметическая компания Kiehl's. Спонсоры и сам художник надеется, что скульптура привлечет дополнительное внимание к международному дню пропавших детей.

Увидеть балерину Джеффа Кунса можно до 2 июня.