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"Сидящая балерина" Джеффа Кунса появилась у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке
Новый проект самого дорогого художника в мире
"Сидящая балерина" - новая скульптура самого дорогого в мире художника Джеффа Кунса, которая появилась на площади у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. Это уже третье произведение американского художника, выставляемое на знаковом пространстве. Надувная "сидящая балерина" - реплика фигурки из серии "Старина". В нее вошли балерины из стали и дерева, поправляющие пуанты, сидя на табурете.
Однако, в отличие от других нашумевших работ Кунса - "Собаки" и "Кролика" - "Сидящая балерина" выполнена не из стали. Это надувная фигура, которая похожа на металлическую. Проект паблик-арта спонсировали фонд Art Production Fund и косметическая компания Kiehl's. Спонсоры и сам художник надеется, что скульптура привлечет дополнительное внимание к международному дню пропавших детей.
Увидеть балерину Джеффа Кунса можно до 2 июня.
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