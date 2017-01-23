He Will Not Divide Us

Шайа ЛаБаф не мог остаться в стороне от волнующей темы инаугурации нового президента – и посвятил перформанс Дональду Трампу

Шайа ЛаБаф жаждет снискать славу художника-перформансиста, а потому регулярно проводит разнообразные арт-проекты: то ходит по улице с пакетом на голове, то три дня подряд смотрит фильмы со своим участием. Новый перформанс актер посвятил новоизбранному президенту Дональду Трампу. Рядом с "Музеем движущегося изображения" в Нью-Йорке ЛаБаф установил огромную вывеску с надписью "He Will Not Divide Us" и несколько камер наблюдения, которые транслируют изображение на сайт проекта. Актер и его единомышленники призывают неравнодушных встать перед камерой и повторить несколько раз фразу "He Will not Divide Us". По задумке ЛаБафа проект будет длиться четыре года. Первым актера поддержал его друг и соратник Джейден Смит.