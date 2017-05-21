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Продана самая дорогая картина Жана-Мишеля Баскии
За $110 миллионов
Безымянная картина американского граффити-художника продана на аукционе Sotheby's за $110,5 миллиона. Сумма стала рекордной для произведений Баскии. До этого самой дорогой картиной художника считалась "Затуманенные головы" 1982 года. Она была продана в 2013 году на аукционе Christie's за рекордные $48 миллионов. Безымянную картину с изображением человеческой головы Баския также написал в 1982 году. Ее приобрел японский коллекционер Юсаку Мэдзава.
Международную известность Баския получил в 1981 году. А с 1982 года художник начал выставляться вместе с Джулианом Шнабелем и работать с Энди Уорхолом. В 1985 году Жан-Мишель появился на обложке The New York Times. За короткое время он стал известен не только как граффити-художник, но и как неоэкспрессионист, поэт и актер. Скончался Баския в 1986 году в возрасте 28 лет.
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