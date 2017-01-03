Почему 2016-й стал годом подделок

По версии Artnet

Престижный портал по искусству Artnet назвал 2016 год рекордным по количеству подделок, споров, судебных разбирательств и связанных с ними скандалов

Самым громким событием прошедшего года Artnet назвал находку второй версии картины "Юдифь и Олоферн" Караваджо. При том, что в Национальной галерее старинного искусства в Риме хранится еще одна картина "Юдифь и Олоферн" Караваджо 1599 года, "новое" полотно уже оценивают в 120 миллионов евро.

Ярчайшим скандалом 2016 года издание считает выявление 50 фальшивых работ художника-минималиста из Южной Кореи Ли Уфана, найденных у арт-дилера по фамилии Хьен. Дилер признал найденные у себя картины подделками. В это же время сам художник узнал среди 50 работ 13 оригиналов. Скандал вынудил правительство Южной Кореи выработать новое законодательство по борьбе с подделками.

Не менее громким скандалом Artnet назвал аукцион ярмарки искусств TEFAF, во время которого продали подделок на сумму 225 миллионов фунтов.

Ознакомиться с полным списком крупнейших скандалов этого года в сфере искусства можно тут.