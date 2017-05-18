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Персональная выставка Сауле Дюсембиной в Esentai Gallery
Funny Games - о вещах, которые нас окружают
18 мая в Esentai Gallery состоится открытие персональной выставки художницы Сауле Дюсембиной. Сауле - одна из немногих современных казахстанских художников, кто работает с текстилем и керамикой, превращая бытовые предметы интерьера в произведения искусства. На выставке будут представлены обои, серия тарелок под названием Funny Games, 12 тарелок Views of Astana, работа Оn the horse, инсталляция "Я скоро вернусь" и видео-арт Ornaments. Также готовится к экпозиции серия предметов прикладного дизайна для интерьера: обои, подушки, скатерти, предметы одежды, сумки, магниты, открытки.
"Все серии Дюсенбиной с паттернами как будто играют с тактильным и оптическим восприятием в пинг-понг, то выхватывая привычные образы и переводя их в предметы вдумчивого созерцания, то делая эти предметы частью нашего домашнего "панциря", возвращают их в зону тактильности" - рассказывает куратор выставки Юлия Сорокина.
Выставка продлится до 14 июня. Вход свободный.
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