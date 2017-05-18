Персональная выставка Сауле Дюсенбиной в Esentai Gallery

18 мая в Esentai Gallery состоится открытие персональной выставки художницы Сауле Дюсенбиной. Сауле – одна из немногих современных казахстанских художников, которые работают с текстилем и керамикой, превращая бытовые предметы интерьера в произведения искусства. На выставке будут представлены обои, серия тарелок под названием Funny Games, 12 тарелок Views of Astana, работа Оn the horse, инсталляция "Я скоро вернусь" и видеоарт Ornaments. Также готовится к экспозиции серия предметов прикладного дизайна для интерьера: обои, подушки, скатерти, предметы одежды, сумки, магнитики, открытки.

"Все серии Дюсенбиной с паттернами как будто играют с тактильным и оптическим восприятием в пинг-понг, то выхватывая привычные образы и переводя их в предметы вдумчивого созерцания, то делая эти предметы частью нашего домашнего "панциря", возвращают их в зону тактильности", –рассказывает куратор выставки Юлия Сорокина.

Выставка продлится до 14 июня. Вход – свободный.