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Персональная выставка Сауле Дюсенбиной в Esentai Gallery
Funny Games – о вещах, которые нас окружают
18 мая в Esentai Gallery состоится открытие персональной выставки художницы Сауле Дюсенбиной. Сауле – одна из немногих современных казахстанских художников, которые работают с текстилем и керамикой, превращая бытовые предметы интерьера в произведения искусства. На выставке будут представлены обои, серия тарелок под названием Funny Games, 12 тарелок Views of Astana, работа Оn the horse, инсталляция "Я скоро вернусь" и видеоарт Ornaments. Также готовится к экспозиции серия предметов прикладного дизайна для интерьера: обои, подушки, скатерти, предметы одежды, сумки, магнитики, открытки.
"Все серии Дюсенбиной с паттернами как будто играют с тактильным и оптическим восприятием в пинг-понг, то выхватывая привычные образы и переводя их в предметы вдумчивого созерцания, то делая эти предметы частью нашего домашнего "панциря", возвращают их в зону тактильности", –рассказывает куратор выставки Юлия Сорокина.
Выставка продлится до 14 июня. Вход – свободный.
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