Женщина в восточной семье: персональная выставка Мунисы Гулиевой

Муниса Гулиева присоединилась к группе молодых художников Центра современного искусства Сорос в начале нулевых. Позже увлеклась кино и пятнадцать лет работала художником по костюмам и художником-постановщиком. Живописью занялась совсем недавно. По словам Мунисы, искусство для нее – это мир, в котором она может самостоятельно устанавливать правила, что особенно важно для женщины в восточной семье.

Выставка называется Ayal, что с уйгурского означает "женщина". Ее основную часть составляют портреты. Картины будто бы находятся в движении, а художница предлагает зрителям стать свидетелями вырванного из жизни мгновения. Каждый портрет – это личное, практически интимное наблюдение.

7 мая художница представит серию живописных и графических работ и перформанс "Повторение", в котором примут участие гости выставки. Муниса предложит каждому желающему забраться по лестнице до верхушки башни из лепешек, чтобы достать одну. "Я представляю себе день женщины именно так. В нем часто нет духовной составляющей, а просто будничные ритуалы, наслоение дел и забот. И ежедневно мы покоряем каждая свою гору".