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Культура / Искусство

Женщина в восточной семье: персональная выставка Мунисы Гулиевой

7 мая в Aurora Space пройдет вернисаж молодой казахстанской художницы Мунисы Гулиевой

Женщина в восточной семье: персональная выставка Мунисы Гулиевой

Муниса Гулиева присоединилась к группе молодых художников Центра современного искусства Сорос в начале нулевых. Позже увлеклась кино и пятнадцать лет работала художником по костюмам и художником-постановщиком. Живописью занялась совсем недавно. По словам Мунисы, искусство для нее – это мир, в котором она может самостоятельно устанавливать правила, что особенно важно для женщины в восточной семье.

Выставка называется Ayal, что с уйгурского означает "женщина". Ее основную часть составляют портреты. Картины будто бы находятся в движении, а художница предлагает зрителям стать свидетелями вырванного из жизни мгновения. Каждый портрет – это личное, практически интимное наблюдение.

Женщина в восточной семье: персональная выставка Мунисы Гулиевой (фото 1)

7 мая художница представит серию живописных и графических работ и перформанс "Повторение", в котором примут участие гости выставки. Муниса предложит каждому желающему забраться по лестнице до верхушки башни из лепешек, чтобы достать одну. "Я представляю себе день женщины именно такВ нем часто нет духовной составляющейа просто будничные ритуалынаслоение дел и заботИ ежедневно мы покоряем каждая свою гору".

Женщина в восточной семье: персональная выставка Мунисы Гулиевой (фото 2)

Buro247.kz

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