Казахстанский "Павильон ограниченной ответственности" на 57-й Венецианской биеннале

"Павильон ограниченной ответственности" – частная инициатива, появившаяся в Казахстане в 2015 году как ответ на отсутствие поддержки со стороны государственных институций в области современного искусства. Ее организатором выступил "Евразийский культурный альянс", известный по фестивалю современного искусства ARTBAT Fest. Проект продолжится в этом году – "Павильон ограниченной ответственности" станет частью неосновной программы 57-й Венецианской биеннале.

Принципиальным отличием третьего “Павильона” является состав его участников – их будет всего двое. Анвар Мусрепов и Зоя Фалькова –молодые казахстанские художники, которые в прошлом году принимали участие в "Школе Художественного жеста", Юлия Сорокина и здесь осталась их главным наставником. Сам "Павильон" скорее станет исследованием темы, какую роль играют государственные институции в формировании художественного взгляда. С одной стороны, проект – попытка привлечь внимание к проблеме отсутствия на Венецианской биеннале казахстанского искусства, а с другой стороны, здесь же, – его демонстрация.

Анвар Мусрепов, "Джигитовка"

"Павильон Центральной Азии или Казахстана очень нужен нашему современному искусству. Это не просто прихоть или понты, это политический манифест, это маркирование своего легитимного присутствия на глобальной артсцене. Именно мировые выставки делают присутствие страны или региона на арткарте призрачным или реальным, – говорит Юлия Сорокина. – В свое время наше артсообщество приложило гигантские объединенные усилия для создания Центральноазиатского павильона. Без поддержки госорганов, без гарантированного финансирования, просто художники и кураторы Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана сделали то, чем в других странах занимаются большие институции и министерства. К сожалению, вышло только пять павильонов, после чего традиция приостановилась в силу различных обстоятельств. Хорошо, что сейчас появилась и уже прошла апробацию квартирная версия, которая, я надеюсь, перерастет в павильон".

Фалькова и Мусрепов – два художника с диаметрально противоположными взглядами. Зоя Фалькова изучает постсоветское, следы еще не ушедшей эпохи, в то время как исследование Анвара Мусрепова сфокусировано на критике советского наследия и изучении современных реалий. Оба родились и выросли в Казахстане, оба по-разному осмысливают ситуацию, сложившуюся в современном идеологическом поле.

Выставка будет проходить только один день, 11 мая, в специально оборудованной pop-up-квартире с 17:00 до 21:00. Адрес: Piazza San Marco, 976. Вход открытый.