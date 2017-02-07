Большинство номинантов премии Марселя Дюшана - женщины

Премия в области современного искусства

На прошлой неделе был объявлен шорт-лист номинантов самой престижной французской премии в области современного искусства. Трое из пяти номинантов - женщины

В шорт-лист премии Марселя Дюшана вошли три женщины и двое мужчин - в прошлом году за награду боролись двое девушек и двое мужчин. Премию Дюшана вручают молодым французским художникам, работающих в жанре визуальных и пластических искусств. В этом году за нее поборются Майа Баевич, Джоанна Хаджитомас и Халил Жореж, Шарлотт Мот и Витторио Санторо.

Наибольшее внимание прессы привлекла работа Майи Баевич. Баевич работает с инсталляциями, видео, аудио и скульптурой, исследуя события новейшей истории и рассматривая вопросы коллективной идеологии, идентичности и социологии.

Джоанна Хаджитомас и Халил Жореж - художники и видеографы, работают вдвоем уже много лет. Сейчас пара живет на два города - Париж и Бейрут, занимаясь в основном видеоинсталляциями. В своей последней работе художники изучают понятия насилия и трагедии, размывая границы между документальным и художественным кино.

Шарлотт Мот родилась и выросла в Великобритании, но на данный момент работает в Париже. Художница занимается в основном скульптурами и инсталляциями, также используя элементы видео и фотографии.

Витторио Санторо - художник из Швейцарии. Основной интерес Санторо представляют недвижимые предметы, поэтому творчество художника сосредоточено вокруг скульптур и инсталляций с видео-вставками.

Победитель будет объявлен в октябре 2017 года. Позже все работы участников станут частью масштабной групповой выставки в музее Помпиду.