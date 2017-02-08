Более 200 000 работ

Отныне все работы из коллекций Метрополитен-музея будут доступны онлайн для общего пользования

Open Access - новая политика четвертого по посещаемости художественного музея мира Метрополитен, которая позволяет получить доступ ко всем изображениям экспонатов музея. Фотографии могут быть использованы как для для личного пользования, так и для коммерческого. Все изображения будут находиться на таких платформах как Pinterest, Wikimedia, Artstor, the Digital Public Library of America (DPLA) и Art Resource.

"В нашем музее содержится более 5000 лет истории" - рассказывает директор музея Томас Кэмпбелл, - "Наша ключевая миссия - быть доступными для всех, кто мечтает изучать и наслаждаться произведениями искусства вне зависимости от географического положения. Упрощение доступа к музейным коллекциям - одно из главных требований аудитории 21 века".

На данный момент оцифровано более 200 000 тысяч изображений. К каждому из них также можно получить детальную справочную информацию.

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