20 марта – 2 апреля

Аукционный дом Phillips откроет выставку редких фотографий Энди Уорхола, которые художник привез из поездки в Китай после культурной революции

Энди Уорхол начал свой путь в искусстве в период, когда понятие массовой культуры только зарождалось. Притом, развивалась она в двух совершенно разных направлениях. С одной стороны – капиталистический Запад, с другой - коммунистический Восток. У каждой из сторон были свои идеалы и идейные лидеры, каждого из которых Уорхолу удалось запечатлеть. Если из американцев художник выбирал звезд поп-культуры, вроде Мэрилин Монро, то коммунизм представлял исключительно через портреты политических деятелей. В 1987 году художник написал "Красного Ленина", и все же центральную роль в творчестве Уорхола досталась не ему, а китайскому лидеру Мао Цзэдуну. Два года назад один из четырехсот портретов серии "Мао" ушел с торгов за $47,5 миллиона, побив на $11,5 миллионов культовую Мэрилин Монро.

Энди Уорхол начал создавать цветастые портреты Председателя Мао в 1972 году, а ровно через 10 лет наконец отправился в Китай. Художник посетил Гонконг с 27 октября по 6 ноября 1982 года, в переходный для страны период. С момента смерти Мао Цзэдуна тогда прошло всего 6 лет, Китаем руководил Дэн Сяопин, и страна только отходила от репрессий культурной революции. 200 фотографий Уорхола из Китая можно будет увидеть на выставке Phillips в Гонконге. Экспозиция пройдет в отеле Mandarin Oriental, где художник останавливался 35 лет назад.

Выставка продлится с 20 марта по 2 апреля, после чего фотографии выставят на аукционе Phillips 28 мая в Гонконге.

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