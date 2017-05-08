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Культура / Искусство

В Ричмонде открылась выставка архивных работ Ива Сен Лорана

В Музее изящных искусств в Вирджинии открылась ретроспектива работ YSL под названием "Ив Сен-Лоран: Совершенство стиля"

В Ричмонде открылась выставка архивных работ Ива Сен Лорана

Будучи подростком,  Ив Сен Лоран проводил показы для аудитории из трех человек  своей матери и двух сестер. Его модели Беттина Грациани и Сюзи Паркер были картонными фигурками, вместо одежды  бумажные вырезки. Каждый наряд дополнялся аксессуарами  шляпами-таблетками, длинными перчатками и миниатюрными сумками, которые были в моде в начале 50-х.

Эти работы будут представлены публике впервые. Выставка "Ив Сен Лоран: Совершенство стиля" охватывает период от самых ранних экспериментов вплоть до запуска бренда Yves Saint Laurent Rive Gauche. Среди экспонатов не только одежда, но и личные вещи, фотографии и письма. 

В Ричмонде открылась выставка архивных работ Ива Сен Лорана (фото 1)

Один из залов посвящен исключительно коллекциям. Там представлены специальные стенды, на которых собрана информация по каждой коллекции с 1962 по 2002 год  образцы тканей, названия моделей, использованные материалы. Все работы до этого хранились в архивах Fondation Pierre Bergé. 

Выставка продлится до 27 августа. 

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