В Ричмонде открылась выставка архивных работ Ива Сен Лорана

Будучи подростком, Ив Сен Лоран проводил показы для аудитории из трех человек – своей матери и двух сестер. Его модели Беттина Грациани и Сюзи Паркер были картонными фигурками, вместо одежды – бумажные вырезки. Каждый наряд дополнялся аксессуарами – шляпами-таблетками, длинными перчатками и миниатюрными сумками, которые были в моде в начале 50-х.

Эти работы будут представлены публике впервые. Выставка "Ив Сен Лоран: Совершенство стиля" охватывает период от самых ранних экспериментов вплоть до запуска бренда Yves Saint Laurent Rive Gauche. Среди экспонатов не только одежда, но и личные вещи, фотографии и письма.

Один из залов посвящен исключительно коллекциям. Там представлены специальные стенды, на которых собрана информация по каждой коллекции с 1962 по 2002 год – образцы тканей, названия моделей, использованные материалы. Все работы до этого хранились в архивах Fondation Pierre Bergé.

Выставка продлится до 27 августа.