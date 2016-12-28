Музей Джорджа Истмена считается старейшим музеем фотографии в мире. А его основатель Джордж Истмен - создатель небезызвестного бренда Kodak в 1881 году.

В архивах музея хранится свыше 400 тысяч снимков, в том числе уникальная коллекция фотографий XIX века. Самому старому снимку в архиве музея уже 177 лет, сделали его еще в 1839 году. Большая часть фотографий (около 250 тысяч снимков) архива уже оцифрована сотрудниками музея и размещена на его официальном сайте. Онлайн-архив Музея Джорджа Истмена пополняется еженедельно.

Ознакомиться с коллекцией музея подробнее можно тут.

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