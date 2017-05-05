Исламская культура, которой не хватает миру

Музей Виктории и Альберта обладает крупнейшей в мире коллекцией традиционного исламского искусства, начало которой было положено в 1850-х годах. Но, как и большинство современных музеев, V&A не хочет быть лишь собирателем и хранителем художественной традиции и не может оставаться в стороне от проблем современности. В ноябре в Алматы планируется первая в Казахстане выставка легендарного британского музея, на которой мы увидим другое исламское искусство. А какое оно сегодня, Buro 24/7 рассказала руководитель выставочных проектов V&A Линда Ллойд Джонс.

– В Великобритании живет много мусульман, кроме того, мы рассматриваем нашу работу как мост, через который мы можем связать Восток и Запад, – говорит Линда – Поэтому мы начали реорганизацию музея еще в 2000 году и закончили переэкспозицию в 2006-м. Тем не менее, стало понятно, что музею недостает связей с современностью, с живым развитием исламской культуры.

Одним из первых проводников таких новых идей была знаменитая Заха Хадид, чуть позже к проекту подключилась семья Джамилей, происходящая из Саудовской Аравии. Имея широкие взгляды и обладая большой коллекцией традиционного и современного искусства, глава семейства Фади Джамиль предложил организовать конкурсную программу Jamil Prize с призовым фондом 25 000 фунтов. Условие конкурса, в котором могут участвовать художники любой национальности, религии и культуры, – быть вдохновленным исламским традиционным искусством, ремеслом и дизайном. Сегодня в конкурсе принимают участие художники из 41 страны, и он уже является частью широкой дискуссии о культуре ислама и его сегодняшней роли. Премия существует с 2009 года. В 2016-м работы номинантов четвертого конкурса выставлялись не только в музее V&A, но и в стамбульском Pera Museum.

Shahpour Pouyan, Still Life

Сформированная Линдой Ллойд Джонс выставка приедет в Казахстан из Южной Кореи, перед этим ее показывали в России – в московском музее Кремля, а также в кремле города Казани. Одновременно у Линды может проходить от 15 до 30 выставок по всему миру. К сожалению, алматинская экспозиция не будет очень большой, переживает Линда: "Всего 400 квадратных метров!"

– Не хватает в Алматы кремля для современного искусства, пусть это будет трамвайное депо или бывший аэровокзал, как предлагают наши активисты, – сетую я.

Canan, Village Square





Главный вопрос будущего проекта – что же это такое – исламское искусство? В мире существуют, конечно, понятия "искусство буддизма", "христианское искусство", но это, скорее, историко-культурные понятия. Как пример современного искусства, опирающегося на исламские традиции, куратор говорит о работе турецкой художницы CANAN, которая широко известна также как защитница прав женщин. Она работает во всех техниках и видах современного искусства – перформансе, видео, фотографии. Две ее работы 2014 года посвящены столкновениям защитников парка Гези с полицией в Стамбуле в 2013 году. В этих работах CANAN остроумно использует приемы оттоманской миниатюры и картографии, наполняя традиционную форму новым, актуальным содержанием. Другой пример – работы Гуляма Мухаммада из Пакистана, который, опираясь на классическую для ислама традицию каллиграфии, создает современные коллажи, вырезая буквы из старых книг, используя лепестки золота и серебра, добавляя необходимые композиционные элементы, работа тушью и пером. Главное, что дает Jameel Prize, это понимание, что наследие ислама – это не набор архетипов и стереотипов, а живой источник культуры. И этого понимания миру как раз не хватает.

Гулям Мухаммад, Gunjaan