Gogova Foundation запускает резиденцию для молодых художников

Некоммерческий фонд поддержки современного искусства и культуры Gogova Foundation открывает собственную резиденцию для художников. Основная задача фонда – продвижение молодых художников через организацию некоммерческих выставок. Также основатели планировали запустить образовательную программу, которая объединит художников, арт-критиков и кураторов. В январе этого года задумка осуществилась – появился проект резиденции, которая по планам организаторов станет местом для диалога и обмена опытом для художников, кураторов и критиков.

Отбирать участников будет специальная экспертная комиссия. В нее вошли: Суад Гараева (куратор пространства современного искусства YARAT), Джарретт Грегори (куратор The Armory Show 2017), Мариана Губер-Гогова (президент Gogova Foundation), Екатерина Иноземцева (куратор "Гараж"), Алексей Новоселов (руководитель выставочного отдела MMOMA) и другие. Сама резиденция расположена в Баку.

Заявки на участие в резиденции могут подавать граждане СНГ, стран Средней Азии и Ближнего Востока в возрасте до 35 лет. В зависимости от задуманного проекта художник сможет провести в резиденции 1–2 месяца. Gogova Foundation обеспечит художнику проживание в непосредственной близости от площадки в Старом городе, а также предоставит стипендию и средства на создание работ. Подробнее о резиденции можно узнать на сайте.