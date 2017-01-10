Галерея Таte Modern открывает бесплатную арт-школу

Совместно с Central Saint Martins

Галерея Tate Modern открывает собственную бесплатную школу искусств совместно с студентами и выпускниками Central Saint Martins

Инициатива открыть бесплатное учебное заведение возникла у администрации Tate Modern вследствие того кризиса, который наблюдается сейчас в арт-образовании в Великобритании. Сейчас государство все чаще урезает финансирование многих бесплатных и частично бесплатных программ обучения, а также приоритизирует предметы STEM (Science, Technologies, Engineering, Mechanics) при раздаче грантов и стипендий. Cообщается, что в скором времени искусство и все связанные с ним предметы могут исчезнуть из программы English Baccalaureate.

Новая школа даст возможность всем желающим посещать открытые лекции и мастер-классы, которые будут проводить профессионалы индустрии. Также новая инициатива позволит сделать галереи более доступными для масс. "Это обмен теми знаниями, которые приносит публика и приносим мы в этот диалог", - рассказала Анна Катлер, директор образовательного раздела Tate Modern, - "Наши посетители несут собственную культуру и эксклюзивный опыт, а галереи и музеи должны стать тем местом, где те могут расказать об этом".

Школа начала свою работу 9 января в новом здании галереи Tate Modern - Switch House. Первый блок продлится до 15 января.