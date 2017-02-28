Французский художник неделю жил в камне

Где он только не жил

Современное искусство всегда отличалось зрелищностью, а иногда даже напоминает программы по выживанию на National Geographic и Discovery Channel. Доказательство тому - перфоманс французского художника Абраама Пуэншеваля, в течение которого он неделю жил замурованным в камне

Перфоманс Абраама Пуэншеваля под названием "Геологическое время" проходил в одном из залов парижской галереи современного искусства Palais de Tokyo. Стартовал он в прошлую среду и закончился сегодня. Художника на глазах у журналистов замуровали между половинами 12-тонной известковой скалы 2,5 м в высоту и 1,6 в диаметре, вырубленную изнутри по его контурам в сидячем положении. В камне предварительно просверлили отверстия для воздуха, провели аппарат для отслеживания работы сердца и аварийную видеосвязь. В качестве недельного питания художник выбрал сушеное мясо, супы и воду. В течение всего эксперимента Пуэншеваль вел дневник, который вскоре планирует опубликовать. Самым сложным художник назвал не жизнь в камне, а страх потерять ощущение реальности в изолированном пространстве. Своим экспериментом он размышляет на тему связи живого и неживого, стремясь стать человеческим сердцем неодушевленной скалы.

Абраам Пуэншеваль - 44-летний художник-перфоманист из Франции. Создание произведения он понимает как испытание человека на прочность в прямом смысле. Жизнь в полностью изолированных пространствах - метафора закрытого диалога художника с собой и собственным творчеством. "Геологическое время" - далеко не первый подобный проект в творчестве французского перфоманиста. В 2012 году он жил в люке диаметром 60 см под французским книжным магазином, в 2014 - в брюхе чучела медведя в Музее охоты и природы в Париже на протяжении 13 дней. А в 2015 году несколько недель путешествовал по воде в огромной прозрачной бутылке.

В своем следующем проекте Пуэншеваль будет исследовать уже не заточение в закрытом пространстве, а его преодоление. Художник планирует высидеть десятки куриных яиц до вылупления птенцов в течение 3-4 недель.

Мечта и самый амбициозный проект художника - научиться ходить по облакам. Правда, по объективным причинам успехов в этом деле Пуэншеваль пока не добился.

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