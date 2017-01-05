Этой осенью

После оглушительного успеха выставки собрания Щукина Fondation Louis Vuitton запланировал еще одну крупнейшую экспозицию – совместно с Нью-Йоркским музеем современного искусства

У Fondation Louis Vuitton крупные планы на 2017 год. Сейчас фонд ведет активную подготовительную работу к экспозиции, которая должна открыться в начале осени. Известно, что на выставке будут представлены важнейшие экспонаты Нью-Йоркского музея современного искусства, но какие именно – пока держится в секрете. Вполне возможно, что в Париж привезут самое полное американское собрание работ импрессионизма и постимпрессионизма.

Советник Бернара Арно Жан-Поль Клавери в одном из последних интервью заметил, что для них было бы мечтой хотя бы ненадолго вернуть в Париж картину "Авиньонские девицы" Пабло Пикассо, которая входит в постоянное собрание Нью-Йоркского музея современного искусства. Полотно, написанное в 1907 году, не покидало пределы MoMA с 1988 года. Также в распоряжении Нью-Йоркского музея находятся такие шедевры, как "Звездная ночь" и серия "Оливковые деревья" Ван Гога, а также множество ранних работ Моне, Сезанна, Гогена и Боннара.