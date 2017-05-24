Fendi установили скульптуру современного художника Джузеппе Пеноне в Риме

На этой неделе на римской площади Ларго Гольдони, прямо перед бутиком Fendi, была установлена работа современного итальянского художника Джузепе Пеноне, одного из представителей авангардного итальянского течения Arte Povera. Инсталляция представляет из себя огромную скульптуру дерева высотой 18 метров, сделанную из бронзы и мрамора. Одной из составляющих скульптуры является валун весом около 10 тонн, установленный в кроне бронзового дерева. Работа называется Foglie de Pietra (в переводе с итальянского – "Листья камня").

Работа является отсылкой к разным периодам истории города. Бронза символизирует эпоху барокко, мрамор – культуру Древнего Рима и Средневековья. Бренд будет заботиться о сохранности инсталляции последующие 30 лет. Это уже не первое его сотрудничество с городским управлением итальянской столицы. В 2016 году Fendi отремонтировали четыре исторических римских фонтана, включая фонтан Треви, где проходил показ коллекции бренда.