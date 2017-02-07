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Объявлены участники Венецианской биеннале. Среди них – казахстанские художники Елена и Виктор Воробьевы

На официальном сайте Венецианской биеннале появился список всех художников-участников выставки. В этом году биеннале выставит 120 художников со всего мира, включая таких звезд современного искусства, как Кики Смит и Олафур Элиассон. Не менее ожидаемы ретроспективы работ голландского режиссера Баса Ян Адера и австрийского скульптора Франца Веста.

Примут участие в биеннале 2017 года и казахстанские художники Елена и Виктор Воробьевы. Центральная тема работ дуэта – изучение жизни казахстанца в переходе от социализма к капитализму. Именно ей художники посвятили свою крупную персональную выставку "Художник спит" в музее имени Кастеева два года назад.

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