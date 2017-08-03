Поиск
Бьорк участвует в Московской биеннале современного искусства
"Заоблачные леса" и новое креативное племя
Международная биеннале современного искусства состоится в Москве уже осенью. На этот раз в ней заявлены 52 художника, включая звездных Мэтью Барни, Олафура Элиассона и исландскую певицу Бьорк, из 25 стран (США, Индия, Индонезия, Германия, Ирак, Иран и другие). Для биеннале они готовят абсолютно новые работы. Выставка пройдет в здании новой Третьяковки на Крымском Валу с 19 сентября по 17 января. Куратором московской биеннале выступает Юко Хасэгава, главный куратор Музея современного искусства Токио. Также в совет вошли директоры российских музеев и независимые кураторы. Проект организован при поддержке Агентства по делам культуры правительства Японии.
«Проект «Заоблачные леса» показывает нам новое креативное племя – художников, которые перестают жить в «лесах» и вслед за развитием технологий перемещаются в «облака». Эти художники – живое доказательство того факта, что жизни в новых условиях требуется креативность. Экология не ограничивается природой, но оказывается неразрывно связана с человеческой психологией, поэтому внимание куратора при отборе художников было направлено на тех, кто приносил свежий взгляд на новые технологии, придавал новую жизнь старым художественным языкам, не забывал о культурных корнях и рассматривал мир как единую экосистему для того, чтобы осмыслить искусство – его историю, жанры и медиа», – рассуждает Юко Хасегава.
Подробную информацию можно на официальном сайте биеннале.
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Казахстанская спортсменка Дина Шаймерденова преодолела Iron Man за 13 часов
Доверься мне: Новый клип Кендрика Ламара при участии Рианны
Футболки с принтами казахстанских художников в проекте ARTMEKEN
Астана в объективе Пола Рафтери
Плейлист читателей Buro 24/7 к фестивалю Weekender
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий