Бьорк участвует в Московской биеннале современного искусства

Международная биеннале современного искусства состоится в Москве уже осенью. На этот раз в ней заявлены 52 художника, включая звездных Мэтью Барни, Олафура Элиассона и исландскую певицу Бьорк, из 25 стран (США, Индия, Индонезия, Германия, Ирак, Иран и другие). Для биеннале они готовят абсолютно новые работы. Выставка пройдет в здании новой Третьяковки на Крымском Валу с 19 сентября по 17 января. Куратором московской биеннале выступает Юко Хасэгава, главный куратор Музея современного искусства Токио. Также в совет вошли директоры российских музеев и независимые кураторы. Проект организован при поддержке Агентства по делам культуры правительства Японии.

«Проект «Заоблачные леса» показывает нам новое креативное племя – художников, которые перестают жить в «лесах» и вслед за развитием технологий перемещаются в «облака». Эти художники – живое доказательство того факта, что жизни в новых условиях требуется креативность. Экология не ограничивается природой, но оказывается неразрывно связана с человеческой психологией, поэтому внимание куратора при отборе художников было направлено на тех, кто приносил свежий взгляд на новые технологии, придавал новую жизнь старым художественным языкам, не забывал о культурных корнях и рассматривал мир как единую экосистему для того, чтобы осмыслить искусство – его историю, жанры и медиа», – рассуждает Юко Хасегава.

Подробную информацию можно на официальном сайте биеннале.