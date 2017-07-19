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Культура / Искусство

Бахыт Бубиканова продает все свои работы

Художница собирает деньги на лечение

Бахыт Бубиканова продает все свои работы

Казахстанская художница Бахыт Бубиканова продает все свои работы. Вчера она опубликовала пост в Фейсбуке и рассказала, что тяжело заболела. Врачи поставили ей диагноз – назофарингальная карценома. Рак неоперабельный, но в Сеуле, где сейчас художница проходит диагностику и лечение, врачи дают ей хорошие шансы. Духом Бахыт не падает, но помощь ей нужна:

"Теперь прогнозы такие: это неоперабельно, лечится лучевой и химиотерапией – 33 сеанса по семь минут. Сеанс стоит 1 700 000 вон – только на томотерапию нужно 55 000 у. е. и на химию – 20 000 у. е., не считая прочих дополнительных анализов и консультаций и затрат на проживание. Врачи дают 70%, что рак уйдет и больше не вернется. Это очень хороший показатель".

Бубиканова продает живопись, коллажи, инсталляции, фото и видеоработы. Помочь Бахыт можно и безвозмездно, здесь есть реквизиты банка.

Бахыт Бубиканова продает все свои работы (фото 1)

 "Травка" (2016)

Бахыт Бубиканова продает все свои работы (фото 2)

"Лабиринт 1" (2016)

Buro247.kz

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