Казахстанская художница Бахыт Бубиканова продает все свои работы. Вчера она опубликовала пост в Фейсбуке и рассказала, что тяжело заболела. Врачи поставили ей диагноз – назофарингальная карценома. Рак неоперабельный, но в Сеуле, где сейчас художница проходит диагностику и лечение, врачи дают ей хорошие шансы. Духом Бахыт не падает, но помощь ей нужна:

"Теперь прогнозы такие: это неоперабельно, лечится лучевой и химиотерапией – 33 сеанса по семь минут. Сеанс стоит 1 700 000 вон – только на томотерапию нужно 55 000 у. е. и на химию – 20 000 у. е., не считая прочих дополнительных анализов и консультаций и затрат на проживание. Врачи дают 70%, что рак уйдет и больше не вернется. Это очень хороший показатель".

Бубиканова продает живопись, коллажи, инсталляции, фото и видеоработы. Помочь Бахыт можно и безвозмездно, здесь есть реквизиты банка.

"Травка" (2016)

"Лабиринт 1" (2016)