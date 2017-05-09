Аниш Капур представил новую инсталляцию в Нью-Йорке

Британский скульптор Аниш Капур выставил свою новую работу –инсталляцию Descension в виде огромного водоворота. Она расположена в Нью-Йорке, под Бруклинским мостом. Работа представляет собой бассейн, в котором вода движется по спирали.

Художник рассказал, что инсталляция напоминает ему об американской политике – водоворот, из которого невозможно выбраться. Бассейн огорожен специальным забором, чтобы зрители могли заглянуть внутрь, не боясь упасть. По словам художника, это обязательное условие – заглянуть в бездну.

Аниш Капур стал известен в начале 1980-х как один из членов группы "Новая британская скульптура". На сегодняшний день Капур, как и другой британский художник Дэмиен Херст, – один из самых богатых художников в мире.