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Аниш Капур представил новую инсталляцию в Нью-Йорке
Художник создал искусственный водоворот под Бруклинским мостом
Британский скульптор Аниш Капур выставил свою новую работу –инсталляцию Descension в виде огромного водоворота. Она расположена в Нью-Йорке, под Бруклинским мостом. Работа представляет собой бассейн, в котором вода движется по спирали.
Художник рассказал, что инсталляция напоминает ему об американской политике – водоворот, из которого невозможно выбраться. Бассейн огорожен специальным забором, чтобы зрители могли заглянуть внутрь, не боясь упасть. По словам художника, это обязательное условие – заглянуть в бездну.
Аниш Капур стал известен в начале 1980-х как один из членов группы "Новая британская скульптура". На сегодняшний день Капур, как и другой британский художник Дэмиен Херст, – один из самых богатых художников в мире.
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