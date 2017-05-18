Симон Порт Жакмюс: "Смешивать моду и политику больше похоже на дешевый маркетинг"

Симон Порт Жакмюс основал свой бренд в 2009 году будучи 19-летним подростком. Ему понадобилось восемь лет, чтобы воплотить свои мечты и стать лицом нового поколения французских дизайнеров. В основе его марки – бесконечная любовь к женщине и Франции. На прошедшей неделе Симон выпустил книгу Marseille, je t’aime, провел выставки в двух музеях Марселя и снова показал коллекцию Santons de Provence. Перед шоу дизайнер поговорил с Buro 24/7 о любви, о Марселе, молодости и выборах во Франции.

Симон, расскажи подробнее про твой проект, связанный с Марселем.



В первую очередь это коллаборация с Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode, организацией, которая поддерживает молодых дизайнеров в южном регионе Франции. Мы решили, что в Марселе не хватает мероприятий, связанных с модой, и так появилась идея сделать выставку с одеждой Jacquemus. Я был очень счастлив! Но все же так странно осознавать, что твоя одежда выставляется в музее, когда тебе всего 27. Еще я решил сделать фото и видео, посвященные этой выставке. В обоих музеях по-разному представлено то, как мы воспринимаем моду и какое место она занимает в нашей жизни. Для Jacquemus это стало еще одним способом донести свои идеи до публики, и здесь речь идет не об одежде как таковой, а о том, чтобы показать ее во всем ее разнообразии – как искусство.

И показать Марсель? Я знаю, что ты устроил кастинг в самом городе.

Да, и это было так здорово. Я немного нервничал, потому что устраивать кастинг для показа коллекции, которую люди уже видели, не так просто, ведь она уже ассоциируется с определенным образом. Но, несмотря на это, кастинг прошел отлично! К нам пришли девочки разных возрастов, очень взволнованные, но счастливые от возможности попасть на модный показ. Я даже встретил там знакомую из моего города!



Как ты познакомился с художником Вилли Доннером, с которым вы сотрудничали в работе над видео Marseille, je t'aime и многими рекламными кампаниями?

Очень просто: я увидел его работы в интернете. Они, конечно, больше про урбанизм и спортивную эстетику, но меня особенно впечатлили его инсталляции с участием людей, и я понял: это то, что нужно Jacquemus. Я отправил ему e-mail: "Привет, я Симон Жакмюс и был бы рад с вами работать". И вот спустя несколько недель мы уже снимали рекламную кампанию для коллекции осень-зима 2016. Для "Marseille, je t'aime" мы решили собрать архивы коллекций Jacquemus, пригласить одиннадцать танцоров и сделать из них человеческую пирамиду. Разумеется, в вещах Jacquemus.

Ты выпустил книгу о Марселе "Marseille, je t’aime", в работе над которой снова обратился за помощью к современным художникам. Кто они и почему ты выбрал именно их?

У меня на компьютере есть папка, куда я сохраняю все то, что я люблю. Я просто открыл ее, выбрал художников, которые мне особенно нравятся, и написал им всем. В итоге у нас получился арт-проект, в котором люди из разных направлений в искусстве представили свое уникальное видение Марселя и эстетики Jacquemus. С одним из них, Пьером-Анже Карлотти, мы работали с самого запуска бренда, и я решил снова пригласить его. В основном Пьера-Анже знают по работе с Vetements и хронике бэкстейдж, но для меня он — просто парень, выросший на море, и мне хотелось, чтобы он наконец раскрылся с этой стороны. Так, в книге есть наша с ним фотоистория об обнажённых девушках, лежащих на пляже. Также мы работали с художником из Берлина, который сделал зарисовки Марселя, Давид Лураски, мой фотограф, сделал портреты горожан, а Стефан Бюргер разместил по всему городу инсталляции.



Поговорим о твоем личном видении Jacquemus. Ты всегда говоришь, что стремишься не столько показать одежду, сколько рассказать историю. Как творческая концепция Jacquemus уживается с коммерческой стороной бренда сейчас, когда ты добился успеха?

Перед тем как приступить к работе над второй коллекцией, мне нужно было продать первую. У меня не было денег, поэтому с первых дней существования бренда необходимо было учиться продавать. Это значит не просто воплощать свои идеи и мечты в одежде, но создавать коммерчески успешный модный бренд. Это абсолютно нормально, работа над любым подобным проектом только на 50% состоит из чистого творчества, остальное же — детальный расчет и умение думать на шаг вперед.

Продажи Jacquemus полностью прозрачны, мы продаем именно то, что вы видите на подиуме. Я пытаюсь сохранять баланс, тем более сейчас, когда модная индустрия стремительно меняется. Много трудностей возникает из-за масс-маркета, тех же Zara и H&M, которые практически один в один копируют дизайнерские вещи. И теперь, чтобы быть коммерчески успешным, нужно делать нечто такое, чтобы люди захотели купить рубашку за 600 евро, а не ее дешевый аналог.