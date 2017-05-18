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Симон Порт Жакмюс: "Смешивать моду и политику больше похоже на дешевый маркетинг"
Самый прогрессивный французский дизайнер нового поколения дал интервью Buro 24/7
Симон Порт Жакмюс основал свой бренд в 2009 году будучи 19-летним подростком. Ему понадобилось восемь лет, чтобы воплотить свои мечты и стать лицом нового поколения французских дизайнеров. В основе его марки – бесконечная любовь к женщине и Франции. На прошедшей неделе Симон выпустил книгу Marseille, je t’aime, провел выставки в двух музеях Марселя и снова показал коллекцию Santons de Provence. Перед шоу дизайнер поговорил с Buro 24/7 о любви, о Марселе, молодости и выборах во Франции.
Симон, расскажи подробнее про твой проект, связанный с Марселем.
В первую очередь это коллаборация с Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode, организацией, которая поддерживает молодых дизайнеров в южном регионе Франции. Мы решили, что в Марселе не хватает мероприятий, связанных с модой, и так появилась идея сделать выставку с одеждой Jacquemus. Я был очень счастлив! Но все же так странно осознавать, что твоя одежда выставляется в музее, когда тебе всего 27. Еще я решил сделать фото и видео, посвященные этой выставке. В обоих музеях по-разному представлено то, как мы воспринимаем моду и какое место она занимает в нашей жизни. Для Jacquemus это стало еще одним способом донести свои идеи до публики, и здесь речь идет не об одежде как таковой, а о том, чтобы показать ее во всем ее разнообразии – как искусство.
И показать Марсель? Я знаю, что ты устроил кастинг в самом городе.
Да, и это было так здорово. Я немного нервничал, потому что устраивать кастинг для показа коллекции, которую люди уже видели, не так просто, ведь она уже ассоциируется с определенным образом. Но, несмотря на это, кастинг прошел отлично! К нам пришли девочки разных возрастов, очень взволнованные, но счастливые от возможности попасть на модный показ. Я даже встретил там знакомую из моего города!
Как ты познакомился с художником Вилли Доннером, с которым вы сотрудничали в работе над видео Marseille, je t'aime и многими рекламными кампаниями?
Очень просто: я увидел его работы в интернете. Они, конечно, больше про урбанизм и спортивную эстетику, но меня особенно впечатлили его инсталляции с участием людей, и я понял: это то, что нужно Jacquemus. Я отправил ему e-mail: "Привет, я Симон Жакмюс и был бы рад с вами работать". И вот спустя несколько недель мы уже снимали рекламную кампанию для коллекции осень-зима 2016. Для "Marseille, je t'aime" мы решили собрать архивы коллекций Jacquemus, пригласить одиннадцать танцоров и сделать из них человеческую пирамиду. Разумеется, в вещах Jacquemus.
Ты выпустил книгу о Марселе "Marseille, je t’aime", в работе над которой снова обратился за помощью к современным художникам. Кто они и почему ты выбрал именно их?
У меня на компьютере есть папка, куда я сохраняю все то, что я люблю. Я просто открыл ее, выбрал художников, которые мне особенно нравятся, и написал им всем. В итоге у нас получился арт-проект, в котором люди из разных направлений в искусстве представили свое уникальное видение Марселя и эстетики Jacquemus. С одним из них, Пьером-Анже Карлотти, мы работали с самого запуска бренда, и я решил снова пригласить его. В основном Пьера-Анже знают по работе с Vetements и хронике бэкстейдж, но для меня он — просто парень, выросший на море, и мне хотелось, чтобы он наконец раскрылся с этой стороны. Так, в книге есть наша с ним фотоистория об обнажённых девушках, лежащих на пляже. Также мы работали с художником из Берлина, который сделал зарисовки Марселя, Давид Лураски, мой фотограф, сделал портреты горожан, а Стефан Бюргер разместил по всему городу инсталляции.
Поговорим о твоем личном видении Jacquemus. Ты всегда говоришь, что стремишься не столько показать одежду, сколько рассказать историю. Как творческая концепция Jacquemus уживается с коммерческой стороной бренда сейчас, когда ты добился успеха?
Перед тем как приступить к работе над второй коллекцией, мне нужно было продать первую. У меня не было денег, поэтому с первых дней существования бренда необходимо было учиться продавать. Это значит не просто воплощать свои идеи и мечты в одежде, но создавать коммерчески успешный модный бренд. Это абсолютно нормально, работа над любым подобным проектом только на 50% состоит из чистого творчества, остальное же — детальный расчет и умение думать на шаг вперед.
Продажи Jacquemus полностью прозрачны, мы продаем именно то, что вы видите на подиуме. Я пытаюсь сохранять баланс, тем более сейчас, когда модная индустрия стремительно меняется. Много трудностей возникает из-за масс-маркета, тех же Zara и H&M, которые практически один в один копируют дизайнерские вещи. И теперь, чтобы быть коммерчески успешным, нужно делать нечто такое, чтобы люди захотели купить рубашку за 600 евро, а не ее дешевый аналог.
В основе многих твоих коллекций лежат детские воспоминания. У тебя в детстве был доступ к моде?
Я думаю, у всех нас всегда есть доступ к моде. Любой ребенок в деревне может приблизиться к этому миру — достаточно просто захотеть. Даже если твоя мама ничего не слышала о Jean Paul Gaultier, главное — это то, что в твоей голове. Например, моя мама никогда не носила дизайнерскую одежду, но у нее была фантазия — и это делало ее невероятно оригинальной! Именно она стала моим, так сказать, проводником в моду. Я не хочу ничего навязывать юному поколению и пытаться кому-то что-то внушить. Просто хочу сказать, что если вы понимаете, что мода — это то, что есть в тебе самом, это уже делает вас к ней ближе.
Можешь описать стиль твоей мамы?
Она была особенной: могла надеть бабушкино платье, а на следующий день облачиться в розовый тотал-лук. Это не поддается описанию. Она была очень сильной личностью и поэтому могла носить все что угодно — огромную сумку или шляпу — и при этом оставаться всегда красивой.
Ты говоришь, что во многом именно стиль мамы вдохновляет твои коллекции. Где еще ты берешь идеи и с чего начинаешь создавать коллекцию?
Часто меня вдохновляет кино и женские образы в фильмах. Я беру за основу какую-нибудь героиню и начинаю придумывать, во что бы я ее одел. Конечно, все мои коллекции связаны между собой, и я всегда одержим одной и той же идеей. Одна из них — белая рубашка.
Кто такая девушка Jacquemus, она — парижанка?
Я не имею ничего против парижан, я и сам такой. Но я против того, чтобы разделять Париж и Францию, все это одна страна, которую я люблю. Именно поэтому в моих коллекциях можно часто встретить мотивы из разных исторических и культурных периодов Франции. Поэтому девушка Jacquemus — француженка, причем в поэтическом смысле слова. Я всегда был влюблен во Францию. Я до сих пор просиживаю часами на YouTube и смотрю ролики с французскими актрисами.
Сейчас из-за сложной политической ситуации во всем мире среди дизайнеров, особенно молодых, наметилась сильная тенденция смотреть на подиум как на площадку для высказываний. Как ты к этому относишься?
Я никогда не буду следовать этому тренду, моя одежда должна нести свет. С самого начала коллекции Jacquemus всегда были о счастье, Франции и красоте во всех ее проявлениях. Люди могут узнать, что я думаю по поводу тех же выборов во Франции из моего инстаграма и фейсбука. Но переносить это в коллекции — не самая лучшая идея. Часто люди смешивают моду и политику, и я не знаю, правильно ли это. Если честно, это больше похоже на дешевый маркетинг. Что точно правильно — так это позитивное послание. Для меня мода — гораздо глубже, чем просто высказывание на злобу дня, за брендом должна стоять более глубокая идея.
По поводу выборов во Франции — как, по-твоему, результаты могут повлиять на ситуацию в индустрии?
Не уверен по поводу самой моды в эстетическом смысле, но система поменяется. Мода — это абсолютно интернациональная индустрия. И если выбор в пользу Марин Ле Пен и будет выбором в пользу Франции, то в совершенно неправильном смысле (интервью прошло накануне выборов президента Франции, когда результаты голосования еще не были известны. — Прим. редакции). Если так случится, вокруг страны выстроят забор.
Тяжело ли начинать работать в модной индустрии, когда тебе 19?
Когда я был младше, я все время слышал фразу «Если ты прославишься в Париже, то станешь известным на весь мир». И да, я был одержим этой идеей. Каждый сезон для меня был как новый старт, было тяжело, но большинство людей вокруг были очень добры и открыты ко мне. Иногда было тяжело, так как были и те, кто пытался навредить мне и не воспринимал всерьез в силу моего возраста. Понятно, что нельзя нравиться всем, но тем не менее нелегко оставаться к таким вещам равнодушным.
Как на тебя повлияла Рей Кавакубо в самом начале твоей карьеры?
Я всегда говорю, что я был «студентом» Comme des Garçons — это была самая лучшая школа. Тут дело даже не в самом дизайне, а в отношении к нему. Урок, который я усвоил от Рей и Эндрю Жоффе, — нужно верить в себя и быть свободным. И сейчас, когда меня спрашивают, какой совет я могу дать юным дизайнерам, я отвечаю, что отсутствие совета — лучший совет. Могу сказать только, что жизнь — гораздо больше, чем мода. И если ты искренне веришь во что-то, делай это.
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