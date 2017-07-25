Инес де ля Фрессанж: "Не пытайтесь выглядеть молодо – только старые женщины помешаны на этом"

Роже Вивье считают изобретателем шпильки. Что, по-вашему, делает этот каблук неизменным атрибутом стиля в сравнении с другими?

Потому что шпилька – восклицательный знак! Он обозначает удивление, радость и энтузиазм.

Что вам понравилось больше всего из новой коллекции осень-зима 2018 Roger Vivier?

Ботинки The Black Patent Podium Square Bootie, они одновременно элегантные и рок-н-ролльные. Отличный твист к любому образу.

Вы сотрудничали с многими брендами – от Roger Vivier до многих других. Как вы думаете, что может помочь марке выделиться на общем фоне?

Игнорируйте моду, это лучший способ оставаться модной. Никогда не копируйте кого-то, но будьте в курсе событий. А еще – ничего не бойтесь!

Как вы думаете, что дает француженкам их фирменное «je ne sais quoi» (cам не знаю что, в переводе с франц.), которого так тяжело достичь нам, не француженкам?

Наряжайтесь для себя, чтобы чувствовать себя комфортно, и вы будете выглядеть сногсшибательно. Француженки наряжаются, чтобы найти уверенность в себе. Они знают, что если они будут чувствовать себя хорошо, – они соблазнят, и это случится не из-за одежды.

Вас регулярно включают в списки самых стильных людей. Что отличает людей со стилем? Как вы думаете, вкус – это врожденное или его можно развить?

О Боже, вы видели этот список? Я удивилась больше всех. Мне не важны бренды, я свободно смешиваю винтаж и что-то новое, сложное и повседневное.

Наверное, "стиль" – это когда ты не хочешь пускать пыль в глаза и любишь моду без фанатизма и одержимости трендами. Это особый дух, который все могут почувствовать. Но лучший совет – всегда быть в курсе, узнавать больше и мыслить позитивно.

Какие 5 вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе?

– Хорошая пара обуви, например, пара лакированных балеток от Roger Vivier. Пара белых джинсов – идеальны везде и в любой сезон. Синий свитер – выглядит хорошо на всех и придает образу завершенность. Плетеная сумочка – придает свежесть образу и зачастую лучше, чем дорогая сумка. Синее пальто – отлично смотрится с кроссовками и всем остальным!

Этим летом вам исполнится 60, чем вы гордитесь больше всего за всю вашу карьеру?

О да! Как хорошо вы проинформированы! Слушайте, я горжусь тем, что вы задали мне этот вопрос. Я в этом бизнесе еще с конца 70-х годов, и вы все думаете, что мне еще есть что сказать.

Что в вашем понимании "стареть красиво"?

Не пытайтесь выглядеть молодо – только старые женщины помешаны на этом. Продолжайте покупать одежду в недорогих магазинах масс-маркета и улыбайтесь – так ваши морщинки будут менее заметны. Не надевайте все ваши украшения одновременно и избегайте мех – он старит. Слушайте The Rolling Stones и танцуйте в вашей гардеробной!

Вашей дочке скоро 18, каким был лучший ее совет?

"Не надевай ту кожаную куртку, которую сказала тебе купить подруга: это не твой стиль!"

Что значит "мода" для вас?

Когда я только начинаю понимать, что она значит, оказывается, что уже слишком поздно и за ней невозможно угнаться. Но я все равно хочу быть в курсе, потому что даже если она мне не нравится сейчас, это может измениться позже! Если коротко, то: больше всего я люблю одежду и иногда меняю свое мнение.