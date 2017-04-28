Алессандра Ричч рассказала Buro 24/7 Kazakhstan о том, как носить длинные вечерние платья

Расскажите немного о коллекции, которую вы привезли. Кажется, у нее даже есть название
Каждой коллекции я даю название. Иногда это просто женское имя, иногда это фраза, которая случайно пришла в голову. Эту коллекцию я назвала You Look Great, Sweetheart ("Ты отлично выглядишь, дорогая"). Она посвящена женщине, которая глядит на себя в зеркало, и ей нравится то, что она там видит. У нее бант в волосах, и много мелких деталей рассыпаны по всей длине платья. В моей коллекции, в принципе, много платьев. Много отсылок к 80-м – большие плечи, мини-юбки, широкие пояса с крупными пряжками. Все это очень по-девчачьи, ужасно несерьезно и иронично. Я думаю, что самоирония – это главное. Особенно в моде.
В своих интервью вы говорили, что длинное платье – ваша "фишка" и что вам пока не хочется делать ничего, кроме них. Как оно сочетается с иронией и несерьезностью?
Да, я обожаю длинные платья, это фирменная вещь для моего бренда. Но времена меняются, конечно. В этой коллекции у меня много мини- и миди-платьев, юбок, нижнего белья и даже верхней одежды. Длинное платье – это не только красные дорожки и светские рауты. Мои клиентки носят их куда угодно – на работу, в офис, на деловую встречу, ланч, пляж, коктейль... Ведь все зависит от правильного стайлинга. В этом и заключается моя основная идея – ни к чему не стоит относиться слишком серьезно, даже к таким "самостоятельным" и сильным вещам вроде кружевного платья длиной по щиколотку.
Моя весенне-летняя коллекция и посвящена этой идее. Я назвала ее MissTake. Она о женщине, которая делает все неправильно, и ей это нравится. Она не боится нарушать правила и действует по наитию, поэтому часто совершает ошибки. Но ее это абсолютно не пугает. К примеру, она носит спортивные костюмы (да, у меня в коллекции есть и спортивные костюмы) вместе со стейтмент-украшениями и тюрбанами. Она сочетает разные принты. И все это дается ей очень легко. Но – да, платья по-прежнему составляют основу моих коллекций.
Вы не приспосабливаетесь к трендам. В основе сегодняшней моды лежит минимализм, гендерная нейтральность, некий аскетизм, но все это – не про ваши платья.
Конечно, мои коллекции – это про женственность, классическую, в традиционном понимании. Но я считаю, что в моде есть место для всех. Я не хочу отказываться от своего понимания в угоду нынешним трендам. Тем более надо понимать, что многие женщины и не хотят следовать трендам – им это просто не надо. Бренд Alessandra Rich меняется, но лишь понемногу. Говорю же – все зависит от стайлинга и подачи.
К слову о стайлинге. Расскажите о своих любимых приемах.
Никогда не пытаться быть идеальной. Это худшее, что может случиться! Образ никогда не должен быть "тщательно выверенным", это такая глупость. Конечно, все приходит с опытом. Главное, научиться ловить тот момент, когда вы уже почти закончили собираться, смотрите на себя в зеркало и понимаете, что что-то не так, но вы не можете понять, что именно. И вот здесь надо остановиться! Именно в это мгновение вы выглядите идеально. В образе должна быть какая-то шероховатость, незавершенность – то, что делает его живым, а вас – естественной.
Ваши наряды выбирают для красной дорожки многие селебрити – та же Мэрил Стрип или Дайан Крюгер. Это правило работает и для светских выходов, коктейлей, вечеринок?
Там тем более. Я всегда говорю своим клиентам – не делай ничего с волосами. Некоторые из них рассказывают, что они за несколько дней записываются к стилисту, чтобы тот соорудил им на голове каскад из локонов или огромные начесы. Это так неразумно. Лучшая прическа к мероприятияю – это хвост или пучок, которые ты можешь сделать сама дома на скорую руку. Не понимаю, зачем эти тонны лака? Я сама чаще всего просто распускаю волосы.
А что насчет красной дорожки? Многие модные критики утверждают, что рюши, воланы, объемные подолы устарели и что вечерняя мода переживает кризис.
Красная дорожка должна оставаться красной дорожкой вне зависимости от времени, я считаю. Это такой всплеск красоты, куда приходят в лучшем, что есть. Там все должно быть идеально – тебя снимают со всех сторон, платье должно сидеть отлично. Поэтому мои клиентки всегда устраивают две, а то и три примерки до мероприятия, чтобы им было комфортно. Когда платье хорошо сидит, женщина сразу чувствует себя увереннее, и это видно на фотографиях.
В Казахстане женщины любят наряжаться. Мода на все блестящее и пышное постепенно проходит, но некоторые остаются верны этим традициям...
Многие не совсем верно воспринимают меня как поставщика вечерних платьев – это не совсем так. Да, я люблю длинные платья, но мое основное кредо – dressing down to dress up. К выбору наряда стоит относиться проще – в конце концов, это просто наряд. Я стараюсь изменить укоренившееся отношение к платью и к вечерним выходам как к чему-то особенному. Мне нравится, что сейчас происходит демократизация моды. Даже в таких странах, как ОАЭ, Саудовская Аравия. Женщины Востока начали больше путешествовать по миру, они стали свободнее, у них меняются вкус и мировоззрение. Они стараются быть интереснее, умнее, креативнее. И это очень круто. Я всегда говорю своим клиенткам: вы украшаете платье, а не оно вас.
Оставьте комментарий