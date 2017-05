Президентство Трампа, smart-часы, коррупция в ФИФА: как "Симпсоны" стали пророческим мультфильмом

"Симпсоны" – самый продолжительный анимационный сериал в истории американского телевидения. За 30 лет беспрерывного вещания он обрел по-настоящему культовый статус. Его герои не раз попадали на обложки таких журналов, как Rolling Stone и Playboy, а в 2005 году Гомер Симпсон стал философом десятилетия по версии Men's Health. За это время за шоу закрепилась репутация пророка. В это можно не верить, но президентство Дональда Трампа авторы мультфильма предсказали еще в 2000 году, а вместе с ним массу Бозона Хиггса, smart-часы, и даже вирус Эбола. Казахстанский философ Алексей Зеленский объяснил Buro 24/7 Kazakhstan, как так вышло, что герои мультсериала стали пророками.

Алексей Зеленский

"Вопрос удивительной способности создателей "Симпсонов" предвосхищать или "предсказывать" реальные события культурной и политической жизни, можно рассмотреть в форме парадокса: если авторы сериала и обладают пророческими способностями, то преимущественно по отношению к тем границам, за которые современные, порядочные люди не позволят себе перейти. Однако когда события в реальности обретают оборот сатирического комедийного шоу, становится понятным – предположения авторов о том, что будет оставаться недопустимым, неверны. В реальности мы стремимся поддерживать какую-то видимость приличий, интеллигентности и вкуса. Но на самом деле, конечно же, понимаем, что у всех видимостей есть непристойная изнанка, связанная с нашими слабостями и пороками. Они нас предостерегают и показывают, что готовы зайти на пару шагов дальше, чем хороший, порядочный человек".

1. Президент США – Дональд Трамп

Предсказано: 2000 год

Сбылось: 2016 год

Сезон 11-й, эпизод 17-й

В прошлом году 45-м президентом США стал Дональд Трамп. Определенно, самая спорная фигура в западной политики. В эпизоде "Барт в будущее" Лиза Симпсон, войдя в должность президента, обращается к народу: "Мы унаследовали довольно большой долг от президента Трампа". Основатель шоу Мэтт Гроунинг сказал: "Это было предупреждением Америке, логичная остановка перед самым дном".

Алексей Зеленский

"Герои"Симпсонов" в меньшей степени склонны поддерживать очевидные для нас видимости: олигарх-мизантроп открыто наслаждается безграничной властью и самодурством, коррумпированный мэр и полицейские – своей некомпетентностью и злоупотреблением власти. Тем самым создатели показывают, какие границы совести, приличия и вкуса нормальный человек не позволит себе перейти: выбрать в президенты Трампа, например. Это показывает, что американцы на самом деле хотят и могут себе позволить, к чему они в каком-то смысле готовы, но боятся в этом признаться. Мы склонны понижать планку и выбирать простейшие пути решения. Но когда жизнь подсовывает возможность схалтурить или сачкануть – возникает ощущение тревоги. Сандерс и Клинтон ассоциировались с чем-то строгим, серьезным и ответственным. Трамп – символ безответственности. Это и вызвало шок – признать, что ты на самом деле хуже, чем пытаешься казаться, и хочешь себе такого президента".

2. Исправления автокорректора

Предсказано: 1994 год

Сбылось: 2010 год

Сезон 6-й, эпизод 8-й

Работы в области автокоррекции начались в ранних 90-х. Но только в 2010-м систему внедрили в смартфоны. Вместо помощи корректор породил неловкие, неудобные и смехотворные случаи для своих пользователей. Например, заменил "Eggs Benedict" на "Eggs on my dick". За 16 лет до этого в Симпсонах девайс Newton заменил "Beat up Martin" на "Eat up Martha". Даже сексуальный контекст угадали.

Алексей Зеленский

"Автокорректор в сериале как будто создан для того, чтобы за и вместо человека находить пошлые ассоциации, а не распознавать и корректировать настоящий запрос. Алгоритм создания пошлостей ближе к автоматической комбинаторике устойчивых выражений, чем к извращенной фантазии, это, скорее, автоматизм, чем работа творческого воображения. Плохие новости для любителей сальностей. Создатели «Симпсонов» были либо хорошими читателями З. Фрейда, его «Психопатологии повседневной жизни» и «Толкования сновидений», либо снова пытались интуитивно совместить несовместимое: бесстрастный алгоритм и сексуальную озабоченность. А ведь с точки зрения психоанализа, действительно, существует очень тесная связь. Неудивительно, что реальные машины «корректируют» наши тексты столь тенденциозно: это не мы заложили в них свои «скрытые пороки», а в наших скрытых пороках господствует бессмысленная символическая комбинаторика".

3. Масса Бозона Хиггса или частицы Бога

Предсказано: 1998 год

Сбылось: 2012–2013 год

Сезон 10-й, эпизод 2-й

Гомер, осознав бесполезность своего существования, решил последовать примеру Томаса Эдисона. Начал изобретать различные приспособления и на удивление оказался смышленным математиком. Одна из его формул с поразительной точностью предсказывает массу Бозона Хиггса. Автор книги "Симпсоны и их математические секреты" Саймон Сингх говорит: "Если решить это уравнение, то вы получите число, которое немного больше нано-массы Бозона Хиггса".

Алексей Зеленский

"Это вряд ли можно назвать совпадением. С 70-х годов существует немало расчетов, и авторы использовали один из наиболее вероятных. Отчасти это и показывает их юмор. Например, когда в популярной прессе этот бозон обозвали "частицей бога" – в названии содержится некий курьез и оксиморон, нечто смехотворное. Именно вкус создателей позволил им за это зацепиться и показать – они не такие уж и идиоты. Невероятным с бозоном так и осталось то, что уравнение его массы написал в сериале необразованный Гомер. Предсказание (в смысле тех пределов, за которые зайти не удастся) сбылось – дилетанты так и не делают фундаментальных космологических открытий".

4. Бургер «Доброго Утра»

Предсказано: 1992 год

Сбылось: 2005 год

Сезон 3-й, эпизод 23-й

В 1992 году Гомер наблюдает за рекламой бургера "Доброго Утра". Котлета, пропитанная сливочным маслом, бекон, ветчина и яичница. Сегодня это звучит вполне себе нормально, но задумывался рецепт как шутка и ирония над американским образом жизни. Однако уже в 2005 году Burger King решили выпустить свою альтернативу – Enormous Omelette Sandwich. К сожалению, лекарство от похмелья продержалось на рынке недолго, и его сняли с производства за слишком высокое содержание жира.

Алексей Зеленский

"Бургер – это хорошая символическая метафора универсального средства от всех проблем: можно победить не только голод и плохое настроение, но и депрессию, одиночество и, конечно, похмелье. Это –очень насыщенный интегральный образ. Для меня это крайне оптимистичный момент. В этом есть дерзкая надежда: найти способ поместить между двух булок все, что требуется для счастливой жизни. Бургер – символ американского образа жизни. Отсюда – message, который «Симпсоны» подали в критическом ключе: "Привычный для вас американский образ жизни теперь спасает и от похмелья (в потенциале – и от всех последствий самого этого образа жизни)". Возможно, сатиры в этом меньше всего. Просто создатели сериала оказались гораздо более дальновидными маркетологами и патриотами, чем индустрия фаст-фуда".

5. Smart-часы

Предсказано: 1995 год

Сбылось: 2013–2015 годы

Сезон 6-й, эпизод 19-й

В этом эпизоде мы оказываемся в будущем вместе с Лизой. Ее муж пользуется часами-телефоном, которые спустя почти 20 лет станут современными Smart Watches. Первые рабочие умные часы оказались на полках в 2013 году в виде Samsung Galaxy Gear, Sony SmartWatch2 и Qualconn Toq. Но только в 2015 году, с появлением Apple Watch, концепция стала реальностью.

Алексей Зеленский

"Боюсь они не были первыми. Еще до выхода Симпсонов существовало множество пародийных сериалов про шпионов, например, Get Smart. Телефоны у них в чем только не были. В конце XX века мы столкнулись с тем, что шпионское оборудование стало демократизированным и используется повсеместно. С часами, скорее, другой парадокс. Почему их, несмотря на очевидность и множество «прототипов» в фантастических сюжетах, не сделали раньше?"

6. The Beatles ответили фанату спустя 50 лет

Предсказано: 1991 год

Сбылось: 2013 год

Сезон 2-й, эпизод 18-й

"Они потратили на меня свое время, и меня не волнует, если я потрачу на это следующие 20 лет своей жизни, я отвечу каждому", – сказал Ринго Старр в Симпсонах. Барабанщик The Beatles решил ответить каждому фанату. Мардж он ответил только спустя пару десятков лет. В реальном мире Пол Маккартни ответил двум фанаткам спустя 50 лет. Они записали послание группе на маленькой кассете, которая затерялась. На блошином рынке ее нашел историк Дэвид МакДермотт. Он отыскал фанаток, вернул их дружбу и добился от Маккартни ответа.

Алексей Зеленский

"Это предсказание сбылось (в моей интерпретации), потому что сэр Пол не собирался делать ничего подобного тому, что сделал Ринго. Это мог быть способ потроллить самого Ринго Старра. Он всегда оставался на заднем плане, Маккартни или Леннон в популяризации не нуждались. Создатели шоу хотели показать некую маргинальную фигуру. Но, конечно, может быть и такое, что сэр Пол просто отказался озвучивать роль".

7. Нападение белого тигра на Рой Хорна

Предсказано: 1993 год

Сбылось: 2003 год

Сезон 5-й, эпизод 10-й

Гомер и Фландерс давно хотели познакомиться с Гюнтером и Эрнстом (пародией на настоящих Зигфрида и Роя, прославившиеся своими выступлениями с дикими кошками). Ближе к концу эпизода белый тигр напал на исполнителей. Спустя 20 лет Роя Хорна за горло укусил семилетний тигр. Рой получил серьезные ранения и потерял очень много крови, но беспокоился за своего тигра. Он не хотел, чтобы ему причинили какой-либо вред. Из-за ранения шоу было завершено в 2003 году.

Алексей Зеленский

"Наверное, несчастный случай – то, что в тайне от самих себя ожидают увидеть посетители цирка, особенно на шоу с дикими зверьми. Не будь его возможность необходимо вписана в такие представления, желание и поддерживающая его фантазия могли бы не возникнуть. «Симпсоны» бросили это желание зрителям в лицо. Такие вещи –предсказуемы. Есть большой соблазн сказать: "Ребята, вы доиграетесь". У Симпсонов тонкое чутье, они знают, когда вещи могут стать хуже или более идиотичными. Когда это случается – остается только развести руками. Реальность оказалась глупее, чем мы о ней думали".

8. Коррупционный скандал ФИФА

Предсказано: 2014 год

Сбылось: 2015 год

Сезон 25-й, эпизод 16-й

В 2015 году случился крупнейший скандал в мире футбола. Швейцарские власти начали массовые аресты высокопоставленных чиновников ФИФА, обвиняя их в отмывании денег, которое продолжалось на протяжении более 2 десятков лет. Годом ранее к Гомеру пришел вице-президент мировой Футбольной федерации, которого тут же заковывают в наручники. Кстати, в 2014 году чемпионом мира по футболу стала Германия, Симпсоны это тоже угадали.

Алексей Зеленский

"Это даже не предсказание, а, скорее, прямое указание. Что с ними делать, "хватит с ними цацкаться – и в тюрьму". Скандал, скорее, интересен тем, что о нем так много говорили американцы, не самые известные фанаты "соккера". Вероятно, тем самым Симпсоны констатировали политические амбиции Штатов в отношении Европы".

9. Симулятор фермы

Предсказано: 1998 год

Сбылось: 2008–2009 год

Сезон 9-й, эпизод 12-й

Farming Simulator, Barn Buddy и Happy Farm на Facebook

Как-то Барт захотел поиграть в симулятор работы в саду, но когда Мардж просила его поработать в настоящем, он отказался. Спустя 10 лет люди правда заинтересовались в симуляторе фермы. Самый первый полноценный Farming Simulator вышел в 2008 году, а в 2009-м самой популярной игрой на Facebook стала FarmVille.

Алексей Зеленский

"Виртуализация сельского хозяйства – не это ли здесь на самом деле предсказывается? Одно дело – реальная традиционная ферма, и совсем другое – ее виртуальная модель. Совместятся ли они когда-нибудь? Почему всему становиться цифровым, а ферме – нет? С другой стороны, рутинизация игр и досуга – интересный момент. Вместо каких-то ярких впечатлений именно рутинная фантазия становится привлекательной. Это можно наблюдать на уровне хипстерской реальности. Данная культура ориентирована на бытовые и невеликие вещи, утратившие в своем достоинстве. Еще не совсем винтаж, а, скорее, выхваченное из бытового, тривиального контекста. И здесь это нечто хипстерское у авторов заложено на уровне ментального склада".

10. Гамбургеры-наушники

Предсказано: 1998 год

Сбылось: 2013 год

Сезон 10-й, эпизод 2-й

В 1998 году профессор Фринк говорил, что скоро на всех полках будут лежать такие наушники. Узнать, кто первым их создал, уже невозможно, но массовую популярность они получили в 2013 году, когда их заметил Джош Гейтс, ведущий канала SyFy. А Amazon прислал ему их вместо футболки, которую он ждал.

Алексей Зеленский

"Наушники-бургеры – это, конечно, из категории пастиша или стилизации. Они показывают, до чего может дойти идиотизм, нечто абсолютно безвкусное и бредовое. То, что люди с каким-то чувством стиля или вкуса позволить себе носить не могут. Это можно рассмотреть на примере человека, любящего интеллектуальное кино. Он скрывает, что любит смотреть дешевые сериалы, а мы его застукали. Это не то, что шокирует, но вызывает тревогу. Своеобразная планка, ниже которой мы опускаться не должны, или устранять все следы, что мы на это способны. И когда это случается в обыденной реальности, возникает вопрос: "А где теперь планка?".