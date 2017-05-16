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Объект желания: Туфли Aquazzura с принтами обоев

Уже в продаже

Объект желания: Туфли Aquazzura с принтами обоев

Несколько сезонов подряд дизайнеры одежды были одержимы "интерьерными принтами" – узорами ковров и обивки мебели. Дошла тенденция и до дизайнеров обуви. Креативный директор Aquazzura Эдгардо Озорио для создания капсульной коллекции обуви объединился с производителем обоев с ручной росписью de Gournay. В результате сотрудничества, фантазийные рисунки в классическом французском и китайском стилях мастера de Gournay нанесли уже не на стены, а на обувь.

Всего в капсульную коллекцию Aquazzura x de Gournay вошли шесть моделей обуви на лето: мюли на высоком каблуке, туфли "Мэри Джейн" на низком каблуке, лоферы, босоножки на низком ходу с лентами и кисточками и шлепанцы. Главным их украшением стали экзотические принты. Коллекция эксклюзивно представлена в интернет-магазине Matchesfashion.com

Объект желания: Туфли Aquazzura с принтами обоев (фото 1)

Объект желания: Туфли Aquazzura с принтами обоев (фото 2)

Объект желания: Туфли Aquazzura с принтами обоев (фото 3)

Объект желания: Туфли Aquazzura с принтами обоев (фото 4)

Buro247.kz

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