Объект желания: Винная бутылка от Карима Рашида

Новое творение дизайнера из Нью-Йорка Карим Рашида – деконструированная бутылка для вина. По задумке бутылка должна выглядеть так, будто бы ее "разбили" на четыре части, а потом собрали заново, нарушая пропорции. Ее заказала канадская винодельня Stratus Vineyards. Свою работу дизайнер называет декантер – графин, предназначенный для подачи вина.

"Винная индустрия всегда была очень консервативной и неохотно менялась, – рассказал Карим Рашид на презентации. – Сначала это была просто шутка. Я сказал дизайнерам в нашем офисе: почему бы нам просто не порезать эту бутылку? Идея настолько понравилась всем, что мы и правда решили "порубить" ее и собрать заново".

Бутыль состоит из трех угловых блоков с классическим горлышком и крышкой. Средняя часть слегка выпирает, превращаясь в ручку, за которую можно держать декантер. Грани бутылки способны удерживать винный осадок, оставляя лишь чистое выдержанное вино. "Эта часть мне нравится больше всего – это тоже вышло случайно. Оказалось, что винный осадок остается на гранях бутылки", – поделился Карим Рашид.