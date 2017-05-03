Праздничный Almaty Pop-Up Store: Выбор Buro 24/7

Четыре праздничных майских дня редакция Buro 24/7 проведет на территории "Казахфильма" на девятом по счету Almaty Pop-Up Store. Накануне события мы тщательно изучили список участников и выбрали своих фаворитов.

Как мы писали ранее, в девятом Almaty Pop-Up Store примут большое количество участников – больше ста. Часть из них готовят специальные коллекции для мероприятия. Среди них: Zherebtsov, Avventurista и Sexen. Дизайнер Леонид Жеребцов представит капсульную коллекцию одежды из натурального льна, а бренд Sexen выпустил летние халаты-кимоно.

Одежду и аксессуары на Almaty Pop-Up Store будут представлять не только бренды, но и целые магазины. Поклонникам скейтерской моды и уличного стиля стоит обратить внимание на The Wallride, одежды от корейских брендов – на ассортимент бутика Pudra. Во второй раз на Almaty Pop-Up Store едет концепт-стор из Астаны Seven Life Store, в котором представлены одежда и аксессуары грузинских, азиатских, американских и европейских брендов. За летними шляпами-канотье советуем идти к Hats.kz, летней одеждой в прованском стиле – к Chiffonnier, винтажной – Devour Almaty.

Не станем исключением и мы – к праздничному Almaty Pop-Up Store редакция Buro 24/7 приготовила лимитированную коллекцию футболок и кейсов для смартфонов.