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Футболки с принтами казахстанских художников в проекте ARTMEKEN

Made in Qazaqstan: Сауле Сулейменова, Куаныш Базаргалиев, Сауле Дюсенбина

Проект ARTMEKEN – это попытка популяризировать казахстанское современное искусство. Инициативная группа во главе с Гаухар Сатпаевой решили выпустить лимитированную серию футболок с принтами художников и для первого раза пригласили Сауле Сулейменову, Сауле Дюсенбину, Куаныша Базаргалиева и Раушан Аспандиярову. С каждым художником группа заключает договор,  и он получает 10% с проданной футболки, оставшиеся деньги идут в работу с новой серией.  "Конечно, можно было придумать что-то более креативное, но мы не хотели отвлекать зрителя от самих работ. Поэтому даже футболки просто белые", – рассказывает Гаухар Сатпаева. Помимо художников, команда ARTMEKEN планирует привлечь к проекту молодых казахстанских поэтов.

Футболки с принтами казахстанских художников в проекте ARTMEKEN (фото 1)

Футболки из хлопка полностью сделаны в Казахстане. Отшивает их отечественный бренд Sophia Linsky. Стоимость – 10 000 тенге. Каждая упаковывается в биоразлагаемый пакет от казахстанской компании biopack. Футболки ARTMEKEN можно приобрести здесь или на сайте sentyabr.me.

Футболки с принтами казахстанских художников в проекте ARTMEKEN (фото 2)

Футболки с принтами казахстанских художников в проекте ARTMEKEN (фото 3)

Футболки с принтами казахстанских художников в проекте ARTMEKEN (фото 4)

Футболки с принтами казахстанских художников в проекте ARTMEKEN (фото 5)

Футболки с принтами казахстанских художников в проекте ARTMEKEN (фото 6)

Футболки с принтами казахстанских художников в проекте ARTMEKEN (фото 7)

Футболки с принтами казахстанских художников в проекте ARTMEKEN (фото 8)

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