Футболки с принтами казахстанских художников в проекте ARTMEKEN

Проект ARTMEKEN – это попытка популяризировать казахстанское современное искусство. Инициативная группа во главе с Гаухар Сатпаевой решили выпустить лимитированную серию футболок с принтами художников и для первого раза пригласили Сауле Сулейменову, Сауле Дюсенбину, Куаныша Базаргалиева и Раушан Аспандиярову. С каждым художником группа заключает договор, и он получает 10% с проданной футболки, оставшиеся деньги идут в работу с новой серией. "Конечно, можно было придумать что-то более креативное, но мы не хотели отвлекать зрителя от самих работ. Поэтому даже футболки просто белые", – рассказывает Гаухар Сатпаева. Помимо художников, команда ARTMEKEN планирует привлечь к проекту молодых казахстанских поэтов.

Футболки из хлопка полностью сделаны в Казахстане. Отшивает их отечественный бренд Sophia Linsky. Стоимость – 10 000 тенге. Каждая упаковывается в биоразлагаемый пакет от казахстанской компании biopack. Футболки ARTMEKEN можно приобрести здесь или на сайте sentyabr.me.