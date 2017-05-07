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Мир, шопинг, май: Как прошел первый день Almaty Pop-Up Store

В этот раз временное пространство переехало на территорию киностудии "Казахфильм"

Дарина Баймуханова, Жанар Серикпаева
Майя Акишева
Айжан Бекмухамедова
Мария Ли, Катерина Милославская, Куат Абешев
Команда Étage
Олег Зуев
Екатерина Серебряная
Сусанна Григорьян
Леонид Жеребцов
Олжас Жакенов
Сергей Юн, Оксана Шкрыгунова
Сергей Юн
Данила Кучумов
Виктор Магдеев
Индира Ихсан, Асет Абдиров
Ольга Саламатова
Сымбат Алибек
Татьяна Найзагарина
Вал АЛишев
Ася Тулесова
Галина Гольдберг, Виктория Оссока
Yan Ray
Диана Боровинская
Алена Алферова
Мария Ильницкая, Олегжан Бекетаев
Данила Кучумов, Майя Акишева, Арыстан Ергазинов
Куат Абешев, Жанар Серикпаева
Никара Тохтарова
Кана Бейсекеев, Малик Зенгер
Кана Бейсекеев, Камила Лукпанова, Малик Зенгер, Асет Абдиров
Диана Суйлембекова
Тимур Биссенбаев
Ботагоз Куанышева, Сакен Жаксыбаев
Арыстан Ергазинов, Татьяна Найзагарина
Алашхан Кадыржанов
Мила и Галина Рыжкины
Данила Кучумов, Татьяна Найзагарина
Мадина Нарбаева, Айсулу Кассымбекова
Айя Жакып
Жибек Сейфуллина, Наталья Тян, Амина Алагузова
Галымжан Молданазар
  • 01
  • /
  • 52
Дарина Баймуханова, Жанар Серикпаева
  • 02
  • /
  • 52
Майя Акишева
  • 03
  • /
  • 52
Айжан Бекмухамедова
  • 04
  • /
  • 52
Мария Ли, Катерина Милославская, Куат Абешев
  • 05
  • /
  • 52
  • 06
  • /
  • 52
Команда Étage
  • 07
  • /
  • 52
Олег Зуев
  • 08
  • /
  • 52
Екатерина Серебряная
  • 09
  • /
  • 52
Сусанна Григорьян
  • 10
  • /
  • 52
Леонид Жеребцов
  • 11
  • /
  • 52
Олжас Жакенов
  • 12
  • /
  • 52
Сергей Юн, Оксана Шкрыгунова
  • 13
  • /
  • 52
Сергей Юн
  • 14
  • /
  • 52
Данила Кучумов
  • 15
  • /
  • 52
Виктор Магдеев
  • 16
  • /
  • 52
Индира Ихсан, Асет Абдиров
  • 17
  • /
  • 52
Ольга Саламатова
  • 18
  • /
  • 52
Сымбат Алибек
  • 19
  • /
  • 52
  • 20
  • /
  • 52
  • 21
  • /
  • 52
Татьяна Найзагарина
  • 22
  • /
  • 52
Вал АЛишев
  • 23
  • /
  • 52
Ася Тулесова
  • 24
  • /
  • 52
Галина Гольдберг, Виктория Оссока
  • 25
  • /
  • 52
Yan Ray
  • 26
  • /
  • 52
Диана Боровинская
  • 27
  • /
  • 52
Алена Алферова
  • 28
  • /
  • 52
Мария Ильницкая, Олегжан Бекетаев
  • 29
  • /
  • 52
Данила Кучумов, Майя Акишева, Арыстан Ергазинов
  • 30
  • /
  • 52
Куат Абешев, Жанар Серикпаева
  • 31
  • /
  • 52
Никара Тохтарова
  • 32
  • /
  • 52
Кана Бейсекеев, Малик Зенгер
  • 33
  • /
  • 52
Кана Бейсекеев, Камила Лукпанова, Малик Зенгер, Асет Абдиров
  • 34
  • /
  • 52
Диана Суйлембекова
  • 35
  • /
  • 52
Тимур Биссенбаев
  • 36
  • /
  • 52
Ботагоз Куанышева, Сакен Жаксыбаев
  • 37
  • /
  • 52
Арыстан Ергазинов, Татьяна Найзагарина
  • 38
  • /
  • 52
Алашхан Кадыржанов
  • 39
  • /
  • 52
  • 40
  • /
  • 52
Мила и Галина Рыжкины
  • 41
  • /
  • 52
Данила Кучумов, Татьяна Найзагарина
  • 42
  • /
  • 52
Мадина Нарбаева, Айсулу Кассымбекова
  • 43
  • /
  • 52
Айя Жакып
  • 44
  • /
  • 52
Жибек Сейфуллина, Наталья Тян, Амина Алагузова
  • 45
  • /
  • 52
  • 46
  • /
  • 52
Галымжан Молданазар
  • 47
  • /
  • 52
  • 48
  • /
  • 52
  • 49
  • /
  • 52
  • 50
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Первый Almaty Pop-Up Store прошел  в марте 2013 года. За четыре года существования мероприятие превратилось в традицию, а интерес к нему только растет. Как и количество участников. В девятом Almaty Pop-Up Store приняли участие более 100 брендов, которые расположились в отдельном павильоне: одежда для взрослых и детей, аксессуары, украшения и нижнее белье, предметы интерьера и цветы, косметика. Также была создана отдельная entertainment-зона – с огромной сценой, столами для пинг-понга, баром и мастерской дизайн-мышления. Food-зона расположилась на улице. Среди участников – как новички вроде Andrić burgers с сербскими бургерами от шеф-повара Градимира Митича и кофейня "Велоедов", так и хорошо знакомые The Sweet Lab, Strelka Catering и Uno Dos Tacos. Свой корнер есть и у Buro 24/7, в котором можно приобрести майки и чехлы с любимыми эмодзи редакции. За музыку в первый день отвечали диджеи Вал Алишев и Рустам Оспанов. В конце вечера всех посетителей ждал концерт Галымжана Молданазара. 

Almaty Pop-Up Store продлится еще три дня. В течение всех выходных любой желающий сможет окунуться в праздничную атмосферу, купить одежду, аксессуары и предметы интерьера от казахстанских дизайнеров и послушать хорошую музыку. 

 

Buro247.kz

  • Фото: Арслан Исатаев

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