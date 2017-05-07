Мир, шопинг, май: Как прошел первый день Almaty Pop-Up Store

Первый Almaty Pop-Up Store прошел в марте 2013 года. За четыре года существования мероприятие превратилось в традицию, а интерес к нему только растет. Как и количество участников. В девятом Almaty Pop-Up Store приняли участие более 100 брендов, которые расположились в отдельном павильоне: одежда для взрослых и детей, аксессуары, украшения и нижнее белье, предметы интерьера и цветы, косметика. Также была создана отдельная entertainment-зона – с огромной сценой, столами для пинг-понга, баром и мастерской дизайн-мышления. Food-зона расположилась на улице. Среди участников – как новички вроде Andrić burgers с сербскими бургерами от шеф-повара Градимира Митича и кофейня "Велоедов", так и хорошо знакомые The Sweet Lab, Strelka Catering и Uno Dos Tacos. Свой корнер есть и у Buro 24/7, в котором можно приобрести майки и чехлы с любимыми эмодзи редакции. За музыку в первый день отвечали диджеи Вал Алишев и Рустам Оспанов. В конце вечера всех посетителей ждал концерт Галымжана Молданазара.

Almaty Pop-Up Store продлится еще три дня. В течение всех выходных любой желающий сможет окунуться в праздничную атмосферу, купить одежду, аксессуары и предметы интерьера от казахстанских дизайнеров и послушать хорошую музыку.