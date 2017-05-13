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"Как сотворить мечту из бетона?" - лекция французского архитектора в Алматы
20 мая
20 мая в Государственном музее искусств имени А. Кастеева состоится лекция современного архитектора, скульптора и дизайнера из Парижа - Милен Гермон "Как сотворить мечту из бетона?".
Милен Гермон по образованию инженер, а также имеет диплом в области искусства. В своих работах архитектор объединяет высокие технологии с "поэтическим воображением". Милен создала новое поколение бетона - изящного, теплого и чувствительного, который реагирует на магнитные поля, испуская линии яркого света или мягкого эха.
Скульптуры Милен выставлялись на выставка Art Basel в Майами, Национальном архиве Франции, фонде Cartier. А этим летом художник выставит скульптуру "Мини-аква" во Французском павильоне на международной выставке EXPO-2017 в Астане.
Пдробности о лекции и стоимости посещения можно узнать здесь.
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