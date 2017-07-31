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Юбилейный фестиваль Weekender Outdoor, снятый на мобильный телефон

В выходные в Алматы прошел юбилейный Weekender, и мы сняли его на Huawei P10 Plus

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В минувшие выходные в горах прошел традиционный летний Weekender. На этот раз в конном клубе "Алтын Тай" фестиваль собрал около 3000 человек. Электронные сеты Bawrut из Мадрида, Autarkic из Тель-Авива заставили гостей выйти на танцевальную площадку уже днем. Звучали их собственные композиции и классика эйсид-хауса вроде Voodo Ray от A Guy Called Gerald. Matias Aguayo и вовсе исполнил импровизированный live-сет, взяв в руки микрофон. Уже к пяти часам на танцполе было просто не протолкнуться. Юбилейный фестиваль собрал не только алматинцев, но гостей из других городов Казахстана и зарубежных стран.

Weekender славится не только музыкой, но и едой. Команда abr подключила к фестивалю всех своих звездных шефов. Шеф будущей "Афишы" Саша Прошенков готовил сочные бургеры и мексиканские такос, за фалафелем от лондонского шефа Абдуллы Амина очередь не заканчивалась допоздна. Популярностью пользовались хот-доги Евгения Сажина из Киева (их уже можно попробовать в новом ресторане "Публика"). Даша Бежина из той же "Публики" была ответственной за коктейли. Классический Jameson c имбирным элем пошел "на ура".

Все фотографии сняты на смартфон Huawei P10 Plus.

 

 

 

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Buro247.kz

  • Фото: Марина Карпыкова

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