Гид Buro 24/7 по EXPO: Видео павильонов, арт-объектов и публичных пространств

Buro 24/7 запускают серию материалов, посвященных международной выставке EXPO 2017, которая проходит в Астане до 11 сентября. Мы выбрали самые оригинальные павильоны, рестораны с самой вкусной едой, нашли аутентичный стрит-фуд и разобрали, зачем нужно ехать в Астану, если не ради технологических достижений. Во-первых, в Астане появилось несколько уникальных арт-объектов.

Современный художник Эндрю Роджерс, архитекторы Сакен Нарынов и Марк Форнес специально для столицы Казахстана создали четыре городские скульптуры, вдохновленные темой выставки, – "Раскрывающуюся энергию" из бронзы, две в жанре импоссибилизма – "Во времени и пространстве" и "Магия энергии" – и инсталляцию "Коралл".

Все объекты расположены на четырех пассажах, которые ведут от входов на территорию к центральному павильону-сфере, поэтому найти их не составит труда. После окончания EXPO в Астане также останутся общественные пространства для отдыха, которые представляют собой не просто утилитарные объекты, а настоящие произведения искусства.

Их проектированием занималось архитектурное бюро "Новое" из Москвы, а построила компания Stahlbau Pichler, которая реализовывала проекты Захи Хадид и Джиованни Ваккарини. Четыре футуристичные конструкции также созвучны теме выставки и вдохновлены энергиями – водой, солнцем, землей и ветром.

Здесь можно отдохнуть, пообедать (рядом множество лотков со стрит-фудом, о котором мы расскажем чуть позже) и сделать красивые фотографии. Помимо основных павильонов стран на территории выставки можно найти немало других интересных зданий. Особого внимания заслуживают два тематических павильона, которые посвящены энергии космоса и загрязнению окружающей среды – они находятся напротив павильонов США и Польши. Также однозначно стоит прогуляться до амфитеатра, зоны творческой энергии, кинотеатра, лектория и Astana Contemporary Art Center (в этих зонах практически каждый день проводятся мероприятия). Вдохновляйтесь нашим видео и скорее покупайте билеты в Астану.