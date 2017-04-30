Девятый Almaty Pop-Up Store: Мода, еда, развлечения и хорошая музыка

6 мая на территории киностудии "Казахфильм" стартует девятый Almaty Pop-Up Store. За несколько лет проект, который начинался с площадки для молодых дизайнеров, вырос до большого городского мероприятия – предыдущий Almaty Pop-Up Store посетило более 8000 человек. Весенний выпуск состоится при поддержке акимата Алматы, продлится фестиваль четыре дня, каждые два дня участники будут меняться. Рассказываем, что от него ждать.

Лозунг Almaty Pop-Up Store: "Больше, чем шопинг". Но, несмотря на то, что фестиваль охватывает теперь не только моду, количество представленных здесь брендов, дизайнеров, мастерских и небольших магазинов меньше не становится. В девятом Almaty Pop-Up Store примут участие более 100 брендов: одежда для взрослых и детей, аксессуары, украшения и нижнее белье, предметы интерьера и цветы, косметика. В одном месте соберутся как уже известные многим имена, так и новички: Leonid Zherebtsov, Pudra, Suerte, IZZZO, Sexen, Ooh-la-la. Некоторые участники представят коллекции, созданные специально для Almaty Pop-Up Store. Планируется отдельная бьюти-зона, где можно будет сделать макияж, прическу и купить косметические средства.

В food-зоне разместятся около 10 участников. Сербские бургеры Andrić burgers от шеф-повара Градимира Митича, кофейня "Велоедов", смузи, соки холодного отжима, полезные десерты от компаний, специализирующихся на детокс-программах. Повара ресторана Uno Dos Tacos будут готовить гостям фахитос, буррито и острые куриные крылышки с соусом чили. А за вкусные десерты будут отвечать кондитерская мастерская Join Candy и кофейня The Sweet Lab.

Entertaiment-зона на Almaty Pop-Up Store будет такой же большой, как и сам маркет. Участников много. Например, специалисты Almaty Design School научат всех желающих наносить принты на футболки методом шелкографии. Принты посвящены алматинской архитектуре. Покажет себя в работе первая в Казахстане сникер-химчистка Sole Fresh. Берите с собой любимые Stan Smith, Converse и AirMax.

Детей можно оставить экспертам мастерской дизайн-мышления. Маленьким гостям покажут, как переработать использованные пластиковые пакеты в сумки. Здесь же расположится специальная зона социально-благотворительного проекта "Тепло", где будут собирать одежду для людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. На фестивале дебютирует команда one2free, которая занимается организацией увлекательных квестов, а для Almaty Pop-Up Store компания готовит особенный.

Девятый Almaty Pop-Up Store – это не только шопинг и развлечения, но и четыре дня хорошей и качественной музыки. Диджей-сеты готовят Рустам Оспанов (6 мая), Айдар Найзагарин, Константин Аблов, Арсен Рысдаулетов (7 мая), Арыс Аренов, Вал Алишев, Ирина Пи. Диджей-сеты будут сменяться выступлениями Галымжана Молданазара (6 мая), Electric Child, Райханы Мухлис, Farleon, city&shivers (8 мая).