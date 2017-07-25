I'm a Woman: Джессика Честейн для Ralph Lauren

Woman by Ralph Lauren – первый женский парфюм Ralph Lauren за прошедшие почти 10 лет. Последним запуском был аромат Notorious. Лицом Woman by Ralph Lauren стала голливудская актриса, лауреат премии "Оскар" Джессика Честейн. Свой выбор Ральф Лорен объясняет так: "Она очень сильная, спокойная и гармоничная. И она не боится быть уязвимой".

"Ральф отошел от старомодного понятия женственности. Раньше женщина ассоциировалась лишь с мягкостью и добротой. Сегодня к доброте и состраданию добавились успешность и амбициозность. Мне это близко", – комментирует актриса.

Аромат Woman by Ralph Lauren поступит в международную продажу в августе этого года. Композиция парфюма построена на нотах груши, ревеня, черной смородины, туберозы, турецкой розы, сандала и лесного ореха.