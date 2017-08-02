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Дакота Джонсон, Петра Коллинз и Хари Неф стали лицами нового аромата Gucci
Новый парфюм Bloom
Актриса Дакота Джонсон, современная художница Петра Коллинз и модель-трансгендер Хари Неф стали лицами нового аромата Gucci – Bloom. Разработкой парфюма занимался сам Алессандро Микеле.
Рекламную кампанию по традиции снимал фотограф Глен Лачфорд. Три музы дизайнера в последней коллекции бренда стоят на фоне цветущих садов. В дополнение к снимкам Gucci поделились коротким видеотизером.
Gucci Bloom принадлежит к группе цветочных ароматов с нотами жасмина, туберозы и корня ириса. Парфюмер – Альберто Мориллас.
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