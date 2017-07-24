Четыре красивые девушки вслепую тестируют ароматы Giorgio Armani, чтобы найти свой

В 2017 году парфюмерная линия Giorgio Armani пополнилас
Четыре девушки – Дина Тасбулатова, Жанель Бертае
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Air di Gioia
(Выбор Айдай Исаевой)
Основные ноты: соль, пион, нероли, кипарис, пачули, мандарин.
Воздушный Air di Gioia – порыв чистого воздуха ранним утром. Его характер противоречив: сначала шокирует обильной дозой соли и мужским звучанием, а потом ласкает запахами пионов, кипариса и сладковатым нероли.
Sun di Gioia
(Выбор Айнур Байтеновой)
Основные ноты: франжипани, ваниль, иланг-иланг, жасмин.
Sun di Gioia – летний зной. Это молочно-ванильный запах на коже от солнцезащитного крема, это утомленные солнцем южные цветы и кокосовый сок на лежаке.
Sky di Gioia
(Выбор Жанель Бертаевой)
Основные ноты: пион, личи, груша, роза, ежевика, мускус.
Небесный Sky di Gioia – самый романтичный аромат в этой четверке. Это послеобеденный красивый сон на веранде дома у моря. Убаюкивают запахи пионов и роз, которые приносит ветер, а еще груши и ежевики из миски, стоящей на столе.
Acqua di Gioia
(Выбор Дины Тасбулатовой)
Основные ноты: лимон, мята, сахар, жасмин, пион.
Акватический Acqua d
Видео: Нуртас Сисекенов
Арт-директор: Куат Абешев
Фото: Марина Карпыкова
Редактор: Анара Кукиева
Макияж: Зарина Бейсембаева, Альбина Соломина (Face designers Giorgio Armani)
Волосы: Алена Лазарева
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