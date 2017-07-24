Четыре красивые девушки вслепую тестируют ароматы Giorgio Armani, чтобы найти свой

В 2017 году парфюмерная линия Giorgio Armani пополнилас ь ароматами Sky, Air и Sun. Вместе с Acqua di Gioia они образуют так называемую природную коллекцию di Gioia. Каждый аромат гармоничен и созвучен со стихией, которой посвящен.

Четыре девушки – Дина Тасбулатова, Жанель Бертае ва, Айнур Байтенова и Айдай Исаева – по просьбе Buro 24/7 Kazakhstan протестировали природную линейку. Но сделали это вслепую, ориентируясь только на свои ощущения. Мы считаем, выбирать свой аромат так и нужно, полагаясь только на гармонию.

Вы тоже можете подобрать аромат своей гармонии, подключив для этого свою фантазию. Пройдите тест на сайте armanidigioia.kz и узнайте, какая стихия поможет вам ее обрести.

Air di Gioia

(Выбор Айдай Исаевой)

Основные ноты: соль, пион, нероли, кипарис, пачули, мандарин.

Воздушный Air di Gioia – порыв чистого воздуха ранним утром. Его характер противоречив: сначала шокирует обильной дозой соли и мужским звучанием, а потом ласкает запахами пионов, кипариса и сладковатым нероли.

Sun di Gioia

(Выбор Айнур Байтеновой)

Основные ноты: франжипани, ваниль, иланг-иланг, жасмин.

Sun di Gioia – летний зной. Это молочно-ванильный запах на коже от солнцезащитного крема, это утомленные солнцем южные цветы и кокосовый сок на лежаке.

Sky di Gioia

(Выбор Жанель Бертаевой)

Основные ноты: пион, личи, груша, роза, ежевика, мускус.

Небесный Sky di Gioia – самый романтичный аромат в этой четверке. Это послеобеденный красивый сон на веранде дома у моря. Убаюкивают запахи пионов и роз, которые приносит ветер, а еще груши и ежевики из миски, стоящей на столе.

Acqua di Gioia

(Выбор Дины Тасбулатовой)

Основные ноты: лимон, мята, сахар, жасмин, пион.

Акватический Acqua d i Gioia – брызги холодного моря, запахи цитрусов, мяты и влажных лепестков летних цветов.

Видео: Нуртас Сисекенов

Арт-директор: Куат Абешев

Фото: Марина Карпыкова

Редактор: Анара Кукиева

Макияж: Зарина Бейсембаева, Альбина Соломина (Face designers Giorgio Armani)

Волосы: Алена Лазарева