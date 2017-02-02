Звезды, блестки и оранжевые тени: 5 идей, как экспериментировать с макияжем красиво

Повторяем образы с Недели высокой моды в Париже

Натуральность и минимализм – две тенденции в макияже, без которых не обходится ни одна Неделя моды. Это, конечно, здорово, но иногда наводит скуку. Предлагаем пять идей для экспериментов с макияжем, которые можно было увидеть на показах прошедшей Недели высокой моды в Париже

Dior

Самый легкий в исполнении макияж из всей подборки. По сути, это уже хорошо знакомый всем естественный макияж с единственным, но существенным различием – наклейками в форме звезд у глаз. Отличный способ всего за пару минут превратить повседневный макияж в вечерний.

Совет. Сделать неявный акцент на губы, нанося помаду не из футляра, а набивая пальцами. Не злоупотреблять хайлайтером с металлическим эффектом, чтобы добиться натурального эффекта.

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Ralph & Russo

Главный макияж каждой вечеринки и красной дорожки 2000-х. Светлые тени на все веко (без растушевки) и тонкие стрелки-петли вновь дали о себе знать на кутюрном показе Ralph & Russo.

Совет. Как и визажисты показа, для более актуального образа лучше использовать вместо перламутровых теней пигмент серебристого цвета, металлическую подводку или тени в стике.

Armani Prive

Макияж в духе Зигги Стардаста, или дрейпинг (контурирование румянами), обещает стать одним из главных трендов в макияже весны и лета еще с сентябрьских недель моды. Тени, переходящие в румяна или наоборот, закрепили свой статус на кутюрном показе Armani Prive.

Совет. Необязательно подбирать тени и румяна тон в тон. Достаточно использовать только румяна. Чтобы придать макияжу рельефность, стоит регулировать насыщенность румян, смешивать разные оттенки и использовать хайлайтер в тон. Как вариант, можно использовать вместо румян ярко-красную помаду. В таком случае, как советует визажист Vogue и автор книги по истории макияжа "Краски" Лиза Элдридж, можно сначала нанести на лицо помаду, и только потом – тон, чтобы лучше растушевать такой насыщенный пигмент.

Jean Paul Gaultier

Самый легкий способ сделать яркий акцент в макияже, с которым справится даже новичок, – использовать только один насыщенный оттенок. Как и в случае с наклейками Dior, достаточно нанести на лицо нюдовый макияж, после чего сделать выбор в пользу или ярких теней, или алой матовой помады.

Совет. Чтобы глаза не выглядели болезненно из-за оранжевых или розовых теней, стоит затемнить либо высветлить зону под глазами консилером.

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Victor & Rolf

Металлические стрелки – один из главных трендов в макияже за последнее время. По сути, это альтернатива классическим черным стрелкам, вышедшим из моды с окончанием 2000-х.

Совет. Как советует визажист M.A.C Кристина Вакирка, для прорисовки металлических стрелок можно использовать не металлическую подводку, а пигмент. Стрелки стоит прорисовать кистью для нанесения подводки, затем нанести пигмент на внутреннюю часть века широкой плоской кистью и растушевать. В качестве альтернативы черной туши можно нанести пигмент и на ресницы для эффекта инея.

Chanel

Глиттеринг – это новый стробинг. Как и на показе Chanel, наносят глиттер на те же участки лица, что и хайлайтер: внутренний угол глаза, виски и скулы.

Совет. Глиттер может сушить и скрабировать кожу, поэтому не стоит пренебрегать увлажняющим кремом и праймером перед нанесением тона. Сам глиттер стоит наносить кожу набивательными, а не массирующими движениями.