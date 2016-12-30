Скорая помощь: Как и чем восстанавливать кожу после вечеринок

10 SOS-средств

В праздничные дни привычный образ жизни сменяется затяжными вечеринками, большим количеством не самой полезной еды и недосыпом. Организм и кожа испытывают при этом тяжелейший стресс. Что делать, чтобы вернуться на работу бодрой и красивой, и какие эффективные бьюти-средства в этом могут помочь – в нашем материале

Проблема: Отеки

Мало сна и много алкоголя – как известно, алкоголь вызывает перераспределение жидкости в организме. Вода копится в тканях, вызывая отеки. Чаще всего – на лице.

Решение. Зеленый чай и большое количество воды с лимоном сделают свое дело. Но в кратчайшие сроки в борьбе с отеками на лице помогут альгинатные маски. Основное действующее вещество в этих масках – соли альгиновой кислоты, которые притягивают к себе воду, улучшают отток крови и лимфы, что способствует выведению лишней жидкости. Альгинатная маска "Сияние и свежесть" Shary Professional с коллоидным золотом и гиалуроновой кислотой стимулирует обменные процессы в коже и обеспечивает оптимальное увлажнение, корректирует овал лица и освежает.

Проблема: Темные круги под глазами и отеки

Решение. Гелевые патчи Guerlain с экстрактами пустынной розы, африканского растения Terminalia Sericea и гиалуроновой кислотой в составе действительно работают мгновенно. Мелкие морщинки, вызванные сухостью, разглаживаются, кожа вокруг глаз увлажняется, темные круги под глазами (если они не генетические) проходят, отечность исчезает практически полностью.

Проблема: Забитые поры и тусклый цвет лица

Решение. Домашний пилинг-скатка InstantPeel с белковыми молекулами и энзимами. Как и все подобного рода пилинги, образует катышки в результате массажных движений после нанесения на кожу лица, отшелушивая отмершие клетки. Ороговевшие клетки в проблемных зонах скатываются моментально, более здоровые же участки кожи пилинг не царапает и защитный липидный барьер не разрушает. Как только все ороговевшие клетки отшелушены, пилинг прекращает свое действие. Результат: чистые поры, гладкая, нежная и сияющая кожа. Подходит обладателям чувствительной кожи.

Проблема: Раздражения и покраснения на лице

Решение. Одно из самых известных рабочих SOS-средств – ночная сыворотка Estee Lauder Advanced Night Repair Intensive Recovery, которая теперь выходит в новом формате – ампулах. Жирные кислоты, экстракты мангустана, магнолии, листьев и плодов кофе, а также рыжиковое масло и масло черники в составе сыворотки нейтрализуют раздражения и покраснения, вызванные стрессом, недосыпом, погодными условиями и негативными факторами внешней среды.





Проблема: Загрязнения

Решение. Самую простую процедуру очищения лица бальзам Darphin превращает в настоящую ароматерапию. Насыщенный маслами розового дерева, иланг-иланга, шалфея и марулы бальзам при контакте с водой превращается в молочную эмульсию. Она бережно очищает кожу даже от самых сильных загрязнений и макияжа, а коктейль из эфирных масел дарит сенсорное наслаждение, сравнимое с салонным уходом. То, что нужно после бурных вечеринок.

Проблема: Воспаления и забитые поры

Решение. Clinique Pore Refining Solutions Charcoal Mask с древесным углем, белой глиной, экстрактом морских водорослей и гиалуроновой кислотой – одна из самых эффективных очищающих масок для проблемной кожи. Надеяться на чудеса, что маска сотрет с лица воспаления за один раз (таких вообще не существует), не стоит. Но она хорошо впитывает лишний себум, чистит поры и делает кожу матовой.

Проблема: Обезвоженная кожа и тусклый цвет лица

Решение. Антиоксидантная сыворотка Caudalie Polyphenol C15 Anti-Wrinkle Defense борется сразу с двумя проблемами: обезвоженностью и тусклым цветом лица. Гиалуроновая кислота насыщает влагой кожу, а витамин С и концентрированные полифенолы блокируют действие свободных радикалов. В результате даже за одну ночь кожа становится более увлажненной, выравнивается цвет лица, мелкие морщинки, вызванные сухостью, разглаживаются.

Проблема: Сухая кожа, ощущение стянутости, шелушения

Решение. С неприятными ощущениями в виде стянутости и шелушений отлично справляется интенсивно увлажняющий крем Crème Désaltérante Multi-Hydratante от Clarins. Несмотря на внушительный состав, текстура у крема легкая, после нанесения не оставляет на коже жирной пленки. Гиалуроновая кислота наполняет клетки влагой, экстракт коры катафрая защищает кожу от внешних негативных факторов, а экстракт почек рябины стимулирует микроциркуляцию, что придает лицу здоровый и сияющий вид.

Проблема: Целлюлит, застой жидкости, потеря упругости кожи тела

Решение. Над подобной проблемой нужно работать комплексно: правильное питание, достаточное потребление чистой воды, спорт, скраб/пилинг, массаж и обертывания. Массажное масло L'Occitane содержит комплекс эфирных масел герани, чайного дерева и лаванды, которые снимают усталость. Масло виноградных косточек, абрикосовое и облепиховое масла питают кожу и тонизируют. После расслабляющего массажа стоит сделать антицеллюлитное обертывание от Body Sculptor. Крем подавляет деятельность фермента ароматазы, который отвечает за накопление подкожного жира. В клетках нормализуется расщепление жиров, что приводит к уменьшению объема подкожно-жировой клетчатки. Улучшается кровообращение и лимфоотток, кожа подтягивается, к ней возвращаются упругость и гладкость.