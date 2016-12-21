Королева ночи: Пять модных идей для новогоднего макияжа

Съемка Buro 24/7

Официальный визажист M.A.C Cosmetics России и СНГ Антон Зимин специально для Buro 24/7 взял в руки кисти и создал пять видов праздничного макияжа. Берите на заметку

В праздничные дни и главную ночь года можно позволить себе все: пить шампанское по утрам, есть много шоколада, развлекаться от души и экспериментировать с макияжем. Роскошным платьям, усыпанным пайетками, нарядным юбкам и топам лучше всего будет соответствовать сияющий, мерцающий, отливающий металлом макияж. Компанию традиционному серебру и золоту в макияже могут составить оттенки цвета драгоценных камней: синие, фиолетовые, красные и розовые.

Официальный визажист M.A.C Cosmetics уверен, эффектными и актуальными будут яркие цветные брови, традиционный золотистый smoky eyes и стрелки на неподвижном веке, скулы, выделенные голографическим хайлайтером или прозрачным блеском, губы с металлическим блеском и синие ресницы. А вот где будет акцент – на бровях, веках, ресницах, губах или скулах, – решать вам. Время перемен и экспериментов настало. Вдохновения и отвязных вечеринок!

Фотограф: Мария Попова

Макияж: Антон Зимин (M.A.C Cosmetics)

Стиль: Анара Кукиева

Прически: Луиза Абузарова, Светлана Коновалова (Beautique Almaty)

Модели: Перизат Казыкенова, Айдана Ален (Goltsman Models)