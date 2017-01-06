Вселенная цвета: Весенняя коллекция макияжа Dior

Dior Colour Gradation

Визажист Dior Питер Филипс создал на весну по-девчачьи милую коллекцию макияжа с двумя новинками: сахарным скрабом для губ и матовой двусторонней помадой с эффектом омбре

Главной темой коллекции Dior Colour Gradation стал градиент. Питер Филипс позаботился о том, чтобы эффект омбре в макияже можно было создать с помощью одного продукта, а не нескольких. Касается это и макияжа глаз, и губ, и щек. В весенней коллекции Dior Colour Gradation будут представлены: палетка теней, состоящая из четырех, палвно переходящих друг в друга оттенка (от светло-голубого до насыщенного синего и от бежевого нюда до коричневого), два оттенка румян (градиент в коралловой гамме и розовой), пудра-хайлайтер (нюдовая гамма и розовая), а также лаки для ногтей в четырех оттенках: персиковый, желтый, сине-зеленый и розовый.

Из абсолютных новинок в коллекции представлено два продукта: сахарный скраб-бальзам для губ и двусторонняя матовая помада в стике. Сахарные частицы скраба-бальзама тают на губах, создавая нежный розовый оттенок с влажным эффектом. Двусторонняя матовая помада (лимитированный выпуск) выйдет в трех оттенках: розовый, красный и пурпурный. С одной стороны помады находится более темный оттенок, с другой - светлый, благодаря чему и достигается эффект градиента.

В международную продажу коллекция Dior Colour Gradation выходит уже в этом месяце.