В поддержку нового аромата Poison girl

Сегодня танец такое же модное явление, как спорт. Искусству танца посвящена и серия роликов Dior, приуроченная к выходу нового аромата Poison girl

Poison girl – новый аромат в семействе Poison. Выпустили его в прошлом году для молодых девушек, которым линейка Poison кажется излишне сложной, тяжелой и "взрослой". В композицию Poison girl включили больше взрывных цитрусов и сделали более гурманской за счет ванили. Лицом Poison girl решили сделать модель, а не голливудскую актрису. Изменились и рекламные ролики – они стали динамичнее, современнее.

В 2017 году аромат Poison girl выходит в формате туалетной воды. Композиция стала еще легче, но яркости не потеряла. В поддержку аромата Dior выпустили серию танцевальных видеоуроков и мини-фильм, посвященный танцевальному баттлу. В главной роли выступила все та же Камиль Роу.

Танец сегодня такое же модное явление, как спорт. За последние несколько месяцев искусству танца посвятили свои рекламные кампании Nike, Opening Ceremony, Kenzo.