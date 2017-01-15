Для NARS

Основатель и креативный директор косметического бренда NARS Франсуа Нарс объявил о сотрудничестве с актрисой и певицей Шарлоттой Генсбур

45-летняя Шарлотта Генсбур станет лицом летней коллекции NARS. Кроме этого, в рамках сотрудничества актриса создаст полноценную коллекцию макияжа (ограниченный тираж), в которую войдут 18 продуктов для глаз, губ и щек. Также ходят слухи, что в ограниченную серию войдет принципиально новый продукт, которого ранее не было в ассортименте NARS. Подробности коллаборации и состав коллекции не разглашаются. Учитывая, что Шарлотта Генсбур в повседневной жизни практически не красится, а на съемках и для красных дорожек актрисе чаще всего делают smoky eyes, в коллекции стоит ждать палетки теней в серо-коричневой гамме, туши для ресниц и продукты для губ естественных оттенков.

Известно, что в продажу линейка выйдет 15 апреля.